По Святцам 2 июня День Ангела у Александра, Алексея, Владимира, Ивана, Никиты, Тимофея.

Девиз рожденных 2 июня – «Сквозь тернии к звездам». Придется отдавать кармические долги, а точнее исправлять ошибки прошлой жизни. Судьба-индейка постоянно будет подбрасывать испытания, а именинники научатся их преодолевать. Таким образом будет крепнуть вера в свои силы, а борьба за успех и благополучие превратится в игру. Хоть с неба падать ничего не будет, а объем работы будет всегда огромным, рожденных в этот день не испугать – они борцы по жизни. И если захотят быть счастливыми, то обязательно будут. Для этого надо понять, что лишь любовь и доброта, широта души, нравственность и внутреннее достоинство помогут исправить ошибки прошлого и подарят душевную свободу и бесконечное счастье. Все в ваших руках!

Поздравляем именинников!