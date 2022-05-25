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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове митингующие протестуют против задержания экс-президента

В Молдове митингующие протестуют против задержания экс-президента
25 мая
12:10 2022
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25 мая продолжились акции протеста, организованные Партией социалистов.

В центре Кишинева, у здания парламента собрались сторонники ПСРМ, чтобы выразить поддержку экс-президенту Молдовы Игорю Додону, который накануне был задержан по весьма сомнительным обвинениям. На митинге выступающие говорили о том, что власть ПДС намеренно ведёт население страны к обнищанию, но чтобы прикрыть свои преступления против народа и страны, борется с оппозицией. Протестующие считают, что люди больше не будут мириться с некомпетентностью чиновников и беззаконием.

Представители партии социалистов требуют прекратить политическое преследование ПСРМ и почетного председателя партии Игоря Додона, призывают граждан объединиться против диктатуры «хороших людей», продающих страну иностранцам.

Участники митинга выступают под лозунгами: «Руки прочь от оппозиции», «Нет беззаконию!», «За честную юстицию!», «Нет политическим заключенным!».

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Ирина Нам

Ирина Нам

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