25 мая продолжились акции протеста, организованные Партией социалистов.

В центре Кишинева, у здания парламента собрались сторонники ПСРМ, чтобы выразить поддержку экс-президенту Молдовы Игорю Додону, который накануне был задержан по весьма сомнительным обвинениям. На митинге выступающие говорили о том, что власть ПДС намеренно ведёт население страны к обнищанию, но чтобы прикрыть свои преступления против народа и страны, борется с оппозицией. Протестующие считают, что люди больше не будут мириться с некомпетентностью чиновников и беззаконием.

Представители партии социалистов требуют прекратить политическое преследование ПСРМ и почетного председателя партии Игоря Додона, призывают граждан объединиться против диктатуры «хороших людей», продающих страну иностранцам.

Участники митинга выступают под лозунгами: «Руки прочь от оппозиции», «Нет беззаконию!», «За честную юстицию!», «Нет политическим заключенным!».