Премьер-министр Шри-Ланки подал в отставку на фоне протестов из-за экономического кризиса в стране, сообщает ВВС.

Первые демонстрации на Шри-Ланке начались в апреле. Худший экономический кризис с момента объявления независимости в 1948 году, ударивший по стране, и некомпетентность правительства привели к затяжным протестам, в результате чего кабинет министров полным составом подал в отставку. Во власти, однако оставалась чета Раджапакса – президент Готабай Раджапакса и его брат премьер-министр Махинда Раджапакса. Протестующие развернули лагерь у офиса президента, требуя его ухода. Мирные демонстрации переросли в агрессивные столкновения между сторонниками Раджапакса и митингующими. В результате пострадали 78 человек. Власти ввели комендантский час на территории всего острова, однако это не помогло урегулированию ситуации. Сегодняшним утром, 9 мая, к офису президента и премьер-министра в Коломбо было вызвано полицейское подкрепление. В своем письме об отставке, Махинда Раджапакса заявил, что надеется на разрешение кризиса после своего ухода. Однако, по мнению экспертов, политические оппоненты и граждане, разъяренные из-за стремительного роста цен на электричество и продовольствие, не будут удовлетворены, пока во власти находится Готабай.