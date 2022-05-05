Фракция Блока коммунистов и социалистов покинула в четверг пленарное заседание парламента в знак протеста против отказа большинства ПДС включить в повестку дня инициативы оппозиции.

«У нас есть регламент парламента, закон “О статусе депутата”, который дает нам право выдвигать различные инициативы. Мы не впервые видим, что любое предложение, исходящее от наших коллег, даже когда есть инициативы, которые получили заключение правительства и обсуждались в постоянных комиссиях, не включены в повестку дня и не обсуждаются на заседании. Нарушается регламент парламента, в котором говорится, что периодически должен быть организован День оппозиции. Сегодня мы предложили несколько проектов, связанных с интересами граждан. Мы попросили исключить проект, связанный с Республиканским стадионом, для консультации с гражданами. В знак протеста мы покидаем заседание парламента», – сказал от имени фракции Боля.

Депутаты БКС предложили исключить из повестки дня парламента проект, касающийся продажи земельного участка под Республиканским стадионом для строительства посольства США. Оппозиция также призвала включить инициативы, связанные с созданием Фонда поддержки граждан и экономических агентов в контексте экономического и пандемического кризиса, а также об ограничении заработной платы высокопоставленных лиц. БКС потребовал заслушать в парламенте директора СИБ и министров внутренних дел и обороны, чтобы дать объяснения по заявлениям председателя Верховной Рады Киева о том, что власти Кишинева дали свое согласие на транзит военной техники через территорию Молдовы в Украину. Все эти предложения были отклонены большинством ПДС.