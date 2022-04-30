Вице-спикер парламента РМ, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча в социальной сети отреагировал на комментарии по произошедшим провокациям в Приднестровье.

«Партия социалистов Республики Молдова крайне обеспокоена недавними заявлениями о вовлечении нашей страны в вооруженный конфликт на фоне непрекращающихся провокаций в приднестровском регионе. Мы решительно осуждаем любые посылы и действия, которые могут разрушить мир в нашей стране и нанести огромный человеческий и материальный ущерб Республике Молдова.

С 24 февраля ПСРМ активно участвует в надлежащем управлении потоком беженцев из Украины, обеспечивая им проживание, заботу и пристальное внимание. Наши коллеги в руководстве районов ипримары приложили немало усилий, чтобы обеспечить приезжающих из Украины людей всем необходимым. Доброта молдаван, усилия наших граждан, нашей страны по созданию условий для беженцев, показывают, что Молдова хочет мира и сопереживает их страданиям.

Приднестровская проблема должна решаться исключительно путем диалога. Любое заявление, в том числе со стороны некоторых лидеров общественного мнения, о необходимости «закручивания Украиной гаек» в отношении Приднестровья должно быть осуждено государственными органами Кишинева.

Мы приветствуем состоявшуюся в четверг вечером встречу в Варнице, на которой представители Кишинева и Тирасполя обсудили ситуацию в регионе. Мы рассчитываем на то, что все участники этого диалога понимают, что размораживание вооруженного конфликта на Днестре не отвечает ничьим интересам по обоим берегам. Мы надеемся, что постоянный диалог между Кишиневом и Тирасполем будет сохранен, разум возобладает и удастся избежать возможной вооруженной эскалации.

Учитывая последние события в регионе, ПСРМ считает необходимым организовать специальное заседание парламента, на котором будет заслушано высшее руководство страны, а также руководители спецслужб по теме обеспечения национальной безопасности», – написал в соцсетях Батрынча.