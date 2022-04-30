Сегодня британцы могут наблюдать прекрасное зрелище – Венера и Юпитер на расстоянии вытянутой руки, передает ВВС.

Соединение планет не такое уж и редкое явление, однако именно в этом году расстояние между Венерой и Юпитером с Земли будет казаться совсем незначительным. На самом деле расстояние между ними будет превышать 700 млн км., однако их положение относительно нашей планеты позволит увидеть оптическую иллюзию почти полного соприкосновения. Такую же конфигурации планеты займут снова лишь в 2039 году. Две планеты можно будет рассмотреть даже без бинокля. Самое близкое положение относительно друг друга Юпитер и Венера заняли сегодня, 30 апреля, утром, но их еще можно будет четко рассмотреть до конца воскресенья. После планеты начнут постепенно отдаляться друг от друга.