Фракция блока коммунистов и социалистов 21 апреля заблокировала трибуну парламента, выразив таким образом протест большинству ПДС, проголосовавшему за снятие иммунитета с социалиста Раду Мудряка. «Позор!» – скандировали депутаты БКС. Вице-председатель парламента Влад Батрынча заявил, что в это же время в офисе ПСРМ в столице сидят офицеры СИБ и следят за ситуацией.

«Цель состояла не в открытии уголовного дела, цель состояла в организации этого шоу!» – сказал Батрынча.

«Да, мы участвуем в шоу, господин исполняющий обязанности прокурора. То, что вы делаете сегодня – это политическая дестабилизация! Что сейчас делают сотни вооруженных людей вокруг парламента? Им платят из государственных денег. Для чего нужно это шоу? Для устрашения?» – задался вопросом Батрынча.