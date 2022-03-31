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Газета "Кишиневские новости"

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Зеленский провел часовой телефонный разговор с Байденом

Зеленский провел часовой телефонный разговор с Байденом
31 марта
14:06 2022
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Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта провел часовой телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, сообщает МИД Украины.

Глава Украинского государства поделился своей оценкой ситуации на поле боя и прогнозом развития событий, рассказал о героических усилиях украинцев по защите независимости и территориальной целостности своей страны.

Президенты обсудили конкретную поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе.
«Нам нужен мир, а он придет только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепок, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка», – заявил Владимир Зеленский.

Лидеры также обсудили подготовку следующего пакета санкций против России, переговорный процесс и вопросы гарантий безопасности для Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил США за очередной пакет гуманитарной помощи в размере 1 млрд дол. и дополнительные 500 млн дол. прямой бюджетной поддержки, говорится в сообщении МИД Украины.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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