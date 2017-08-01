Президент Республики Молдова Игорь Додон с трехдневным паломническим визитом 1 августа 2017 г. прибыл на Святую Гору Афон, – сообщает портал «Русский Афон» (www.afonit.info).

В ходе визита Президент Молдовы отказался от охраны и вип-сопровождения, и как простой паломник на обычном пароме вместе с друзьями и коллегами отправился на Святую Гору.

Как отметил Игорь Николаевич Додон в эксклюзивном интервью порталу «Русский Афон» (www.afonit.info), цель его визита на Святую Гору – посетить родные для Молдовы афонские обители, помолиться за народ Молдовы, за будущее, чтобы в стране были мир и благополучие.

По словам господина Президента, Афон очень тесно связан с Молдовой, многие молдавские господари в XV – XVII вв. восстанавливали афонские монастыри, были ктиторами и покровителями святогорских обителей, а монахи из Молдовы всегда подвизались на Святой Горе и основывали здесь обители и скиты. Следуя этой исторической традиции, Игорь Додон, паломничая на Афон в прошлом году, дал слово, что каждый год будет стараться посещать Святую Гору, независимо от того, в какой должности он будет.

На этот раз первым местом пребывания на Афоне стал святогорский скит Святой прав. Анны. Выйдя утром у берегов древней обители, глава Молдавского государства вместе со спутниками поклонился хранящейся здесь великой святыне – стопе матери Пресвятой Богородицы, святой праведной Анны. Помолившись в храме и пообщавшись с настоятелем скита, Президент спустился в отшельническую келлию, где подвизается старец Папа Яннис.

После посещения старца Президент Молдовы отправился в монастырь Святого Павла, где поклонился хранящимся здесь Дарам волхвов и другим святыням. Эта обитель, как и многие другие, в прошлом тесно была связана с Молдовой. Здесь г-н Додон пообщался с игуменом монастыря архимандритом Парфением.

В этот же день Игорь Николаевич посетил монастырь Дионисиат, который тоже связан с Молдовой.

После Дионисиата Президент Молдовы посетил монастырь Ксиропотам.

К вечеру Президент Молдовы планирует прибыть в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, где останется на Всенощное бдение и ночью примет участие в Божественной литургии. В русской святогорской обители издавна подвизается немало братии из Молдовы, а сам этот монастырь в прошлом имел тесные связи с Молдовой и молдавскими господарями, нередко выступавшими ктиторами этой святой обители. Одним из таких ктиторов был молдавский господарь князь Скарлат Каллимах, казненный турками в 1821 г. именно за поддержку русского монастыря на Афоне.

2 августа Президент Молдовы посетит Священный Кинот Афона и поклонится хранящейся в главном соборе Протата чудртворной иконе Божией Матери «Достойно есть». Также в этот день молдавская делегация посетит бывший русский скит Святого Апостола Андрея Первозванного, Свято-Андреевскую келлию, монастыри Иверон, Пантократор и Ставроникита. К вечеру Президент прибудет в монастырь Ватопед, где состоится встреча с игуменом обители архимандритом Ефремом. Здесь молдавские гости останутся на Всенощное бдение.

3 августа Президент Молдовы планирует посетить монастырь Дохиар, где встретится с игуменом обители архимандритом Григорием, который год назад перед выборами благословлял И. Н. Додона баллотироваться в Президенты.

В тот же день глава Молдавского государства посетит древний болгарский монастырь Зограф, также исторически тесно связанный с Молдовой и молдавскими господарями. Здесь Президент планирует встретиться с игуменом и братией обители, приложиться к хранящемуся в обители знамени молдавского господаря св. Стефана III Великого (чел Маре) и поклониться другим святыням.

После посещения Зографского монастыря Президент Молдовы отбудет со Святой Горы в Уранополь, откуда отправится в Иран для участия в церемонии инаугурации переизбранного президента Ирана Хасана Рухани.

Информация предоставлена Валерием Ксенагос