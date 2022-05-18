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Газета "Кишиневские новости"

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Как БКС напугал парламентское большинство Молдовы

Как БКС напугал парламентское большинство Молдовы
18 мая
11:50 2022
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В Молдове депутаты правящей ПДС отказались заслушать в парламенте премьер-министра Наталью Гаврилицу по поводу роста цен и тарифов. Парламентское большинство отклонило 18 мая предложение депутатов Блока коммунистов и социалистов(БКС) вызвать главу правительства в комиссию по экономике, бюджету и финансам на слушания, которые должны быть проведены на эту тему с участием губернатора НБМ Октавиана Армашу.

Председатель профильной комиссии, депутат ПДС Думитру Алайба заявил, что для начала необходимо заслушать губернатора Нацбанка, после чего решить, ”необходимо и своевременно” ли заслушать Гаврилицу.

Напомним, что НБМ прогнозирует уровень инфляции в Молдове в третьем квартале этого года в 31% и оценивает среднегодовой уровень инфляции в 27,3%, а на следующий год – в 16,5%.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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