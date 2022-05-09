В Кишиневе 9 мая отметили День Победы Маршем Победы и шествием “Бессмертного полка”, организованном Национальным координационным комитетом «Победа». В мероприятии приняли участие лидеры ПКРМ и ПСРМ, а также тысячи жителей страны. Члены партии социалистов и коммунистов, проигнорировав запрет, прикрепили к своей груди Георгиевскую ленту.

Старт мероприятия состоялся на площади Великого Национального Собрания, откуда участники Марша Победы колонной направились к Мемориальному комплексу «Вечность». Горожане скандировали «Ура!», «Победа!».