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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове 9 мая прошел Марш Победы

В Молдове 9 мая прошел Марш Победы
09 мая
12:55 2022
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В Кишиневе 9 мая отметили День Победы Маршем Победы и шествием “Бессмертного полка”, организованном Национальным координационным комитетом «Победа». В мероприятии приняли участие лидеры ПКРМ и ПСРМ, а также тысячи жителей страны. Члены партии социалистов и коммунистов, проигнорировав запрет, прикрепили к своей груди Георгиевскую ленту.

Старт мероприятия состоялся на площади Великого Национального Собрания, откуда участники Марша Победы колонной направились к Мемориальному комплексу «Вечность». Горожане скандировали «Ура!», «Победа!».

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