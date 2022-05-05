В результате пандемии коронавируса по всей планете умерли 15 млн человек, почти в три раза больше официальной цифры, выявило последнее исследование ВОЗ.

Специалисты ВОЗа убеждены, что статистика смертности, предоставляемая многими странами, умышленно занижена. По официальным данным, во всем мире число летальных исходов в результате коронавируса – 6,2 млн человек. По информации сотрудников ВОЗ, только в Индии погибло 4,7 млн, что превышает цифру, предоставленную местными властями в 10 раз, и составляет больше половины от официального числа умерших. Департамент статистики ВОЗа провел тщательный пересчет. Метод, который ученые из ВОЗ использовали для проверки статистики основывается на разнице между числом погибших от коронавируса относительно смертности в этот же период времени до наступления пандемии. По результатам исследования, помимо Индии занижали истинные показатели Россия, Индонезия, США, Бразилия, Мексика и Перу.