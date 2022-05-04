Если нынешний премьер-министр Австралии Скотт Моррисон проиграет выборы 21 мая, его противник Энтони Албаниз возглавит первое за 10 лет лейбористское правительство. Об этом сообщает ВВС.

Сторожила австралийской политики и глава Лейбористской партии Энтони Албаниз выступает главным соперником нынешнего премьер-министра страны Скотта Моррисона. Коронавирусная пандемия сыграла на руку Албанизу, который давно пытается найти способ разбить коалицию Либеральной и Национальной партий Австралии, получающую большинство в парламенте из года в год. Немедленный ответ Австралии на пандемию и жесточайшие ограничения привели к одному из самых низких показателей распространения вируса в мире, но популярность премьер-министра в этой связи резко упала. Репутация Моррисона и его правительства потерпела удар также в связи с «больничным», который премьер провел на Гавайях в разгар лесных пожаров 2019-20. Албаниз не раз критиковал действующую власть за медлительность в вакцинации населения, рост цен на жизнь и отсутствие роста минимальной заработной платы. Опросы показывают, что Моррисон уступает Албанизу по полярности у населения. Выборы Австралии пройдут 21 мая. Если Моррисон проиграет, в Австралии будет сформировано первое лейбористское правительство за прошедшие 10 лет.