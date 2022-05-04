Исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча и член Исполкома ПСРМ, глава Департамента международного сотрудничества Ольга Чеботарь провели 4 мая встречу с главой представительства Европейского Союза в Республике Молдова Янисом Мажейксом.

На встрече обсуждались различные аспекты взаимодействия Молдовы и ЕС, отмечалась важность дальнейшего укрепления диалога во всех областях, представляющих взаимный интерес. Собеседники подчеркнули существенную роль Молдовы в оказании помощи беженцам из Украины.

Представители Партии социалистов напомнили, что Республика Молдова – мирное нейтральное государство, руководство которого должно приложить все усилия, чтобы предотвратить втягивание нашей страны в региональный конфликт.

Отдельной темой беседы стали реформы, в особенности системы юстиции. Батрынча напомнил господину Мажейксу, что «дорожная карта», которой сейчас руководствуется официальная власть Республики Молдова, была согласована в 2020 году предыдущим президентом и правительством в ходе встречи в Страсбурге с председателем Венецианской комиссии Джованни Букиккьо.

Тем не менее, в партии социалистов считают, в реальности сейчас наблюдается поверхностный, имитационный характер проводимой реформы юстиции, что не может не вызывать обеспокоенности. Вместе с тем, парламентское большинство и правительство допускают отклонения от фундаментальных прав человека в части свободы слова, собраний и других европейских норм и ценностей.

ПСРМ полагает, что лозунги о реформах не должны быть ширмой для политического преследования оппонентов, которое входит в прямое противоречие с европейской правовой практикой. В качестве примера представители Партии социалистов привели прецедентные решения Европейского суда по правам человека, который осудил уголовное преследование оппозиционных политиков в отдельных европейских странах.

Было подчеркнуто, что в сложившейся непростой ситуации важнейшим остается сохранение правовых стандартов, обеспечение основных прав человека, конституционных норм и основ демократии. Это главные условия защиты государства от деградации, и правящий режим, независимо от введенной в стране чрезвычайной ситуации, обязан гарантировать их соблюдение.