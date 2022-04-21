В плахотнюковских традициях, в Чистый четверг, перед Пасхой, происходят аресты! Об этом заявил депутат-социалист Корнелиу Фуркулицэ после того, как исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу потребовал снять иммунитет с социалиста Раду Мудряка.

«Ничего не изменилось. В тех же плахотнюковских традициях, в Чистый четверг, перед Пасхой… Если я возьму ваши декларации, то найду в каждой машины стоимостью 10 тысяч леев, дом родителей… У кого этого нет? Он не причинил вреда государству, он не украл государственные деньги. Что это за игра? Посмотрите, какую игру они навязали нам. Они бросили нам котел с дерьмом, и мы плещемся в нем вместо того, чтобы обсуждать другие, гораздо более важные вопросы. Кто-то очень довольный потирает руки. Шоу продолжается. Счастье в стране – поймали Раду Мудряка… Как будто он убегает. Весь день он здесь сидит! Какое послание мы даем сегодня? Плахотнюк остался! Будьте осторожны, он играет с нами, сталкивает лбами. У Раду Мудряка требовали деньги. Он отказал, он хочет справедливости…»,- сказал Фуркулицэ.