Один из авторов проекта закона об ограничении доходов чиновников депутат ПСРМ Петру Бурдужа заявил в ходе дебатов в комиссии по экономике, бюджету и финансам, что новая инициатива не касается заработной платы президента страны или министров, ее цель – упорядочить вознаграждение высокопоставленных лиц, которое достигает 130-160 тыс. леев в месяц.

«Простой гражданин, пострадавший от энергетического, пандемического кризиса, получает 2000 леев и не может оплатить свои счета в 4000 леев, а при этом у нас есть государственные чиновники, которые получают 130-160 тысяч леев в месяц. Мы считаем, что эти вещи должны быть пересмотрены», – сказал депутат.

Депутаты ПДС в комитете воздержались от голосования по данному законопроекту. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании парламента.

Инициатива ПСРМ также предусматривает приостановление всех государственных закупок, капитальных расходов центральных и местных органов власти, которые не являются приоритетными. Социалисты также предлагают в период с марта по декабрь отложить выплату процентных ставок с продлением срока действия кредитного договора не менее чем на 90 дней.

ПСРМ предлагает правительству создать антикризисный фонд, чтобы смягчить последствия энергетического и пандемического кризиса.