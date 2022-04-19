Среда, 20 апреля 2022, 12:50

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

Как в Молдове власти утаивают информацию о финансах

Как в Молдове власти утаивают информацию о финансах
19 апреля
20:47 2022
Версия для печати Поделиться

Правительство ПДС скрывает информацию о денежных средствах, полученных от иностранных партнеров. Такое обвинение прозвучало от заместителя председателя парламента, исполнительного секретаря ПСРМ Влада Батрынча, заявившего на телеканале НТВ “Молдова”, что было направлено несколько официальных запросов правительству о финансовом положении страны, но ответа не получено.

«К сожалению, власти, обещавшие прозрачность, сегодня не обеспечивает транспарентности. Мои коллеги направили несколько запросов в Министерство финансов, в правительство, чтобы понять, какие деньги пришли в Молдову, какова структура расходов, куда они были направлены? И мы ждем ответов до сегодняшнего дня, что является незаконным, потому что депутат должен быть проинформирован в течение 14 дней», – заявил Влад Батрынча.

Исполнительный секретарь утверждает, что из-за этого страдают местные власти, которые организовали помощь беженцам, но не получили финансовой поддержки со стороны правительства.

«Коллеги из районов организовали центры, чтобы помочь нашим соседям в этом кризисе, но когда дело дошло до ассигнований правительства, мы увидели, только 20%-30% от того, что было реально потрачено. Вот почему мы спрашиваем: где деньги?», – добавил Влад Батрынча.

Депутат ПСРМ также пояснил, что общество должно знать, каким образом власть управляет кредитами, которые будут возвращать все граждане Республики Молдова.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,48–0,11%
EUR19,98+0,07%
GBP24,03–0,17%
UAH0,63–0,05%
RON4,04+0,05%
RUB0,23+0,63%

Курсы валют в MDL на 20.04.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд