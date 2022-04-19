Депутаты парламента от Блока коммунистов и социалистов(БКС) Елена Боднаренко и Владимир Односталко на брифинге 19 апреля назвали политику правящего режима антисоциальной, в результате которой непомерно увеличиваются расходы на содержание государственного аппарата и силовых структур, но повсеместно сокращаются расходы на социальную сферу.

Так, пенсионеры в Молдове живут в среднем на 15 леев в день, в то время как аппарат президента Майи Санду расходует почти 100 тысяч леев ежедневно, привели свои расчеты депутаты парламента. По словам Елены Боднаренко, так называемое повышение пенсий, объявленное правительством в октябре, на деле оказалось несправедливым, так как коснулось далеко не всех пенсионеров, но и это повышение было сведено на «нет» резким ростом инфляции.

Аналогичный результат будет после прошедшей индексации с 1 апреля – многократный рост тарифов на газ, удорожание электроэнергии и рост цен перечеркнет всё, добавила Боднаренко. Кроме того, власти отменили введенную ранее Партией социалистов единовременную выплату пенсионерам 1000 леев к Пасхе, цинично назвав это «подачкой».

В то же время режим не жалеет средств на финансирование аппарата президента, парламента, МВД, СИБ и других властных структур, сказали организаторы брифинга. Так, в результате поправок, принятых правительством, аппарат Майи Санду получил дополнительно 1,5 млн леев, в результате бюджет президента превысил 34 млн, то есть 93 тысяч леев в день.

Владимир Односталко в свою очередь сообщил, что власти обманули пенсионеров. Помимо того, что 300 тысяч человек не получили обещанного повышения пенсии до 2000 леев, еще 250 тысяч пенсионеров не получили единовременную помощь в 170 леев.