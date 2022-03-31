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Газета "Кишиневские новости"

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Кризис на Украине возник по вине НАТО и США

Кризис на Украине возник по вине НАТО и США
31 марта
14:07 2022
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МИД России опубликовал 31 марта ответ министра иностранных дел России Сергея Лаврова на вопрос информагентства «Синьхуа» о причинах современного кризиса на Украине.
«Основной причиной кризиса на Украине является политика, проводимая в течение нескольких десятилетий НАТО под руководством США. После исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, «накачивали» Украину оружием, создавали там военную инфраструктуру. Это угрожало безопасности России и являлось серьезным нарушением принятых в ОБСЕ и в рамках отношений Россия-НАТО решений не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», – сказал в своем ответе Сергей Лавров.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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