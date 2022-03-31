МИД России опубликовал 31 марта ответ министра иностранных дел России Сергея Лаврова на вопрос информагентства «Синьхуа» о причинах современного кризиса на Украине.

«Основной причиной кризиса на Украине является политика, проводимая в течение нескольких десятилетий НАТО под руководством США. После исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, «накачивали» Украину оружием, создавали там военную инфраструктуру. Это угрожало безопасности России и являлось серьезным нарушением принятых в ОБСЕ и в рамках отношений Россия-НАТО решений не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», – сказал в своем ответе Сергей Лавров.