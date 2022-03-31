На очередном брифинге 31 марта представитель минобороны РФ генерал Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже.

Продвижение за сутки составило 6 километров. Уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, 4 БМП, 9 автомобилей различного назначения, говорится в сообщении представителя минобороны России.

«Подразделения Луганской Народной Республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на 5 километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная.

Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе.

В течение ночи оперативно-тактической и беспилотной авиацией поражены 52 военных объекта Украины.

Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один «Бук-М1» в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.

Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Вербовое, Верхнеторецкое, Докучаевск, Королевка, Комарин, Опытное, Павловка, Репки, Чернигов, Чернобыль, Щорс, в том числе один «Байрактар-ТБ2» в районе Безымянное», – такие данные были оглашены в информации Конашенкова для СМИ .