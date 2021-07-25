По Франции пронеслись ураганные протесты в связи с очередными ограничительными мерами, введенными правительством, передает ВВС.

По заявлению властей Франции, свыше 160 тыс. человек приняли участие в митингах против нового локдауна в стране. Очередная волна коронавируса нависла серьезной угрозой над Европой. Delta штамм Covid-19 распространяется на 60% быстрее оригинальной версии и тяжелее переносится. Французским правительством было принято решение о введении новых жестких ограничений, включая соблюдение социальной дистанции, запрет на массовые мероприятия и обязательное ношение масок в общественных местах. Стремительный рост числа новых зараженных, однако не пугает граждан Франции, и тысячи парижан вышли на протесты, агрессивно отстаивая свое право игнорировать вирус. Митингующие сбросили полицейских с мотоцикла, нанеся увечья представителям закона и повредив транспорт. Видеокадры с места событий зафиксировали столкновение мирного населения с полицией. Представители правопорядка ответили слезоточивым газом.