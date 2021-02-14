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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Северный Ледовитый океан был когда-то пресным

Северный Ледовитый океан был когда-то пресным
14 февраля
16:38 2021
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Исследователи из Института Альфреда Вегенера в Германии выяснили, что Северный Ледовитый океан не всегда был соленым. В древности он представлял собой огромное пресноводное озеро, покрытое огромное ледовой шубой девятисотметровой толщины.

Это выяснилось благодаря анализу донных отложений. В них не оказалось изотопов, получаемых в результате естественного распада радиоактивного вещества в соленой воде. То есть соленая вода в определенный период в водоеме отсутствовала. Ученые предположили, что таких периодов было даже два, в особенно холодные времена. Тогда огромная территория от Шотландии до восточной части Карского моря была покрыта гигантским ледниковым щитом, а уровень моря был на сто тридцать метров ниже нынешнего. Поэтому те части морского дна, которые сегодня скрыты под водой, были сушей. Но потом гигантский ледник отступил, и более тяжелая соленая вода из Атлантического и Тихого океанов смогла влиться в Северный Ледовитый. Как считают исследователи, возможно, это случилось примерно тринадцать тысяч лет назад, сообщает Live Science.

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