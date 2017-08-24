КТО КУДА, а мы в токудаши
Интимные извращения продлевают жизнь японца
Среди японцев больше всего долгожителей и сексуальных извращенцев, при этом они одна из самых работоспособных наций в мире. Мы видим японцев подтянутыми и сдержанными в деловой сфере и дисциплинированными туристами на отдыхе. А вот слышим о них вещи самые невероятные, особенно в интимной сфере — мол, в Японии даже у иностранки могут украсть трусы прямо посреди улицы, японские школьницы гуляют за деньги с пенсионерами, а гейша — почетная профессия, которой гордятся в семье. Мы узнали, что японцы вовсе не считают свои странные привычки извращениями, более того, именно в них видят причину своего хваленого национального долголетия.
Лав мейд ин Жапан
Прежде чем задавать вопросы самим японцам и соотечественникам, давно живущим в Стране восходящего солнца, тщательно собираю все диковинные интимные радости, которые приписывает японцам Интернет.
Йобаи — сватовство по-японски. Если японец желает жениться как честный человек, он должен прокрасться в ночи в комнату избранницы, не будя ее, пристроиться сзади и без лишних разговоров показать, каким он будет мужем. Если суженая делает вид, что не проснулась, но при этом позволяет предаваться с собой утехам до самого рассвета, а утром в спальню врывается ее родня — значит, сватовство прошло успешно и предложение стороной невесты принято. Застукав парочку, сторона невесты, чтобы смыть позор, прикажет им жениться.
Чиканы — охотники за острыми ощущениями от укромных женских мест и папарацци от интима. Эти мужчины специально заходят в метро, чтобы в толпе влезть пассажиркам под юбку, потискать их за неприличные части тела и желательно еще их сфотографировать, чтобы потом продать снимки в Интернете. А поскольку японцы впереди планеты всей по части технологий, то специально для этой цели у них в продаже имеются мини-камеры, крепящиеся на ботинки.
Тамакери — японская прелюдия к интимной близости, которая в отличие от европейской лежит на совести женщины: если она хочет как следует завести партнера, то должна… от души отлупить его по обнаженным гениталиям! Тамакери — излюбленный сюжет в японском порно, и прогрессивные пары с удовольствием привносят его в свои любовные игры на дому.
Эндзё косаи — платные свидания школьниц с пожилыми мужчинами. Уходят корнями в японскую древность, когда опытный наставник готовил юную девушку к началу половой жизни, которая тогда у японок начиналась чуть ли не в 10 лет. В современной Японии такие свидания тоже грехом не считаются, ведь тут каждый получает свое на добровольной основе: юным барышням, как правило, не хватает опыта, денег и дорогих подарков, а дядечкам в возрасте — молодого тела и задора для претворения в жизнь своего богатого опыта.
Но-пан кисса — сеть кафе, где официантки работают в мини-юбочках и без трусов. Напитки и еда в этой сети вдвое дороже, чем в других местах, но от посетителей отбоя нет. Равно как и от желающих работать там девчонок, ведь посетители не скупятся на чаевые, прося официантку поднять с пола вилку, которую нарочно роняют всю трапезу.
Имекура — клубы для любителей заняться любовью в общественном месте. Чаще имекура похожа на небольшой отель, где каждая комната стилизована под места из хит-парада мужских эротических фантазий — школьный класс с учительницей, офис с секретаршей, раздевалка со школьницами, кабинет с медсестрой и даже вагон метро с пассажиркой в короткой юбке. Учительница и иже с ней для начала «удивляются» и ломаются, но потом уступают мужскому напору.
Кинбаку (оно же шибари — традиция связывания партнера веревками для эротических забав) от западного «бондажа» в рамках садомазо-игр отличается тем, что господин в шибари — вовсе не наваши (связывающий), а жужун — связанный. А наваши ублажает его, оплетая веревками.
Токудаши — стриптиз по-японски, заключающийся в том, что нагие танцовщицы неподвижно сидят на краю сцены, широко расставив ноги, а из партера на открывающийся вид завороженно взирают восхищенные зрители мужского пола, вооруженные биноклями и фонариками.
Японский бог? Япона мать!
— Правда ли все вышеописанное и зачем это японцам?
— Японские «причуды» связаны с двумя вроде бы несовместимыми вещами: с эмоциональным застреванием взрослых людей в пубертатном возрасте, с одной стороны, — полагает японист Марат АМИРБАЕВ, — и с обостренной генетической памятью нации, выражающейся в глубокой приверженности древним традициям, — с другой. Взрослые японцы — словно подростки, которые пропустили возраст гиперсексуальности. Впрочем, так оно часто и есть. Когда тинейджеры других наций проходят через пубертат со всеми сопутствующими влюбленностями и опытом, японские тинейджеры напряженно учатся и занимаются спортом. А отучившись, начинают так же напряженно работать. Поэтому и их эротические забавы больше похожи на игры озабоченных проблемами пола школьников — подглядывания, хватания незнакомок за всякие места. К тому же хорошее японское воспитание подразумевает сдержанность: в рамках законного брака японцы ведут себя по-пуритански. Но при этом не реализовывать свои эротические фантазии они считают вредным для здоровья, но предпочитают не реальных любовников, а все эти «аттракционы», стимулирующие не столько тело, сколько воображение.
36-летний уроженец Киото по имени ДЖУНИЧИ, служащий крупной технической компании, тоже взялся объяснить русским дамам японские «половые странности»:
— Все, что вы называете извращениями, имеет прямое отношение к нашей истории и в итоге направлено только на одно — на продление активной жизни. А активную жизнь продлевает активный секс. «Пар» эротических фантазий вредно держать в себе, его надо выпускать. А японским мужчинам это сложно, ведь в реальной жизни среднестатистический японец занимается «нормальным» сексом довольно редко. Поэтому и процветает фетишизм.
— А как же жены и подруги?
— Подруги, которые пока не жены, обычно очень заняты, как и подходящие им по возрасту мужчины. К жене в нормальной японской семье у мужа очень почтительное отношение: с ней он не может позволить себе все, что его по-настоящему возбуждает. К тому же оба очень заняты и устают на работе.
— Неужели японские жены не догадываются, что их мужья развлекаются на стороне?
— Ну почему же, они знают, что почти все мужья ходят, к примеру, в токудаши. Но говорить об этом вслух не принято. К тому же токудаши полезно для мужского здоровья и в итоге готовит мужчину для супружеского же секса. А то, что японские мужчины млеют именно от токудаши, где фактически не происходит никакого действа, кроме того, что стриптизерши сидят неподвижно, позволяя зрителям любоваться своими половыми органами, объясняется как раз нашими традициями и пониманием приличий. Супружеский интим в приличной японской семье не допускает даже полного обнажения супругов. Посмотрите на классические японские гравюры: на них нет обнаженных женщин. Жена в кимоно в постели — признак приличной семьи. А свою проблему, что его возбуждает полная нагота, японский муж решает за деньги и за пределами своего приличного дома.
— А трусы нестираные вам зачем?
— Фетишизм как пристрастие к вещам, олицетворяющим секс с незнакомкой, у японских мужчин действительно в ходу. По той же причине необходимости реализации своих тайных эротических фантазий вне семьи, но и без реальной живой любовницы. Редкий женатый японец пойдет на фактическую измену жене с другой женщиной. И даже холостые у нас редко меняют женщин, как это делают мужчины других народов. А что касается автоматов по продаже трусов на всех улицах Токио, то это неправда, их нет. Для трусиков и прочего товара на эту тему есть специализированные магазины и кварталы. Cвои трусы продают юные девушки, которые нуждаются в деньгах, так как еще учатся. Их за это никто не осуждает: понятно же, что в юном возрасте хочется много чего, учеба не позволяет полноценно зарабатывать, а висеть на шее у родителей в Японии не принято. Вот девушки и зарабатывают чем могут — кто на трусах, кто на эндзё косаи, это свидания школьниц со свободными и обеспеченными пенсионерами, за которые кавалер платит даме. На деле «школьницы» не всегда школьного возраста: у нас много заведений, выдающих школьную форму напрокат, и надеть ее может любая студентка. И еще эндзё косаи не предусматривает интим: мужчине в возрасте просто приятно прогуляться по улице с девушкой в образе школьницы. А если эндзё косаи заказывает мужчина средних лет (молодые люди этим, разумеется, не увлекаются), это подстегивает его фантазию и либидо, которое он понесет домой к законной жене. Поэтому никого эта практика не возмущает, даже самих жен.
«Русский японец» Юрий СИНАЛЕЕВ не только живет в Токио долгие годы, но и женат на японке. Ему ли не знать, что на самом деле творится в японских постелях?
— Японки очень стыдливые и сдержанные в выражении эмоций, поэтому чиканы — те, кто щупает женщин в метро, — стали настоящим национальным бедствием. Японская пассажирка скорее будет молча мучиться, сгорая от стыда, чем закричит на весь вагон, привлекая к себе внимание. Чиканы еще делают под юбкой у несчастных фото и видео, а потом продают через Интернет. От чиканов и иностранки страдают: на европейских дамских форумах полно возмущенных постов о подобных «нападениях» на туристок в метро со стороны «с виду вежливых и пугливых япошек».
Но, по словам аборигенов Страны восходящего солнца, иностранки чиканам нравятся меньше — они шумят, а сексуальная женщина с точки зрения японца должна быть покорной.
— Притом что их семейный интим очень сдержан, у японцев действительно присутствует повышенный интерес к сексу, — признает Юрий. — И все это на фоне сильнейшего демографического спада. То есть японцы тяготеют к формам реализации эротических фантазий без риска беременности. Японцы не считают свои забавы извращениями, это часть их исторической культуры. И сами объясняют их тем, что очень скромны и стесняются рассказать о своих эротических предпочтениях постоянной партнерше. А в закрытых клубах, где нет знакомых, могут в полной мере воплотить свои фантазии. При этом они абсолютно уверены, что не реализовывать эти фантазии вовсе очень вредно и сокращает жизнь.
— А фантазии эти, насколько я понимаю, часто связаны с несовершеннолетними девочками?
— Закон о запрещении детской порнографии здесь приняли под нажимом американцев только в 2014 году, а заработал он и вовсе лишь в 2015-м. А до этого Япония была одним из лидеров по ее производству. Но внутри самой Японии потребление минимально, детское порно рассчитано на зарубежных любителей. А вот платные прогулки со школьницами среди японских пенсионеров правда востребованы. В этом году власти ввели запрет на агентства, их организующие, но школьницы и пенсионеры успешно его обходят, самостоятельно договариваясь в соцсетях.
Вышли из положения и находчивые хозяева сети кафе «но-пан кисса», где официантки обслуживали без нижнего белья. Владельцев сети обязали выдать девушкам трусы, но прозрачные, а полы в заведениях сменили на зеркальные.
— Моя знакомая, путешествуя по Японии, остановилась в отеле и обнаружила в матрасе встроенные «вибропальчики», а к ним пульт, регулирующий длину «пальчиков» и скорость их вибрации. Она не сразу поняла, что это, пока не нашла в тумбочке фаллоимитатор, а в потолке — экран с порно. Это норма для японских гостиниц?
— Да это она в «лав-отель» попала! Это только там такое, но само их существование для Японии норма. Их здесь море, и они очень дешевы. Многие, кстати, иностранцы туда попадают, позарившись на дешевизну — вывески-то предупреждающей нет! Судить можно только по названию заведения: если в нем фигурирует некий цветок, например «Дом лотоса», — скорее всего, это лав-отель.
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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