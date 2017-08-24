Интимные извращения продлевают жизнь японца

Среди японцев больше всего долгожителей и сексуальных извращенцев, при этом они одна из самых работоспособных на­ций в мире. Мы видим японцев подтянутыми и сдержанными в деловой сфере и дисциплиниро­ванными туристами на отдыхе. А вот слышим о них вещи самые невероятные, особенно в интим­ной сфере — мол, в Японии даже у иностранки могут украсть трусы прямо посреди улицы, японские школьницы гуляют за деньги с пенсионерами, а гейша — почет­ная профессия, которой гордятся в семье. Мы узнали, что японцы вовсе не считают свои странные привычки извращениями, более того, именно в них видят причину своего хваленого национального долголетия.

Лав мейд ин Жапан

Прежде чем задавать вопросы самим японцам и соотечественникам, давно жи­вущим в Стране восходящего солнца, тща­тельно собираю все диковинные интимные радости, которые приписывает японцам Ин­тернет.

Йобаи — сватовство по-японски. Если японец желает жениться как честный чело­век, он должен прокрасться в ночи в комнату избранницы, не будя ее, пристроиться сзади и без лишних разговоров показать, каким он будет мужем. Если суженая делает вид, что не проснулась, но при этом позволяет преда­ваться с собой утехам до самого рассвета, а утром в спальню врывается ее родня — зна­чит, сватовство прошло успешно и предложе­ние стороной невесты принято. Застукав па­рочку, сторона невесты, чтобы смыть позор, прикажет им жениться.

Чиканы — охотники за острыми ощуще­ниями от укромных женских мест и папарацци от интима. Эти мужчины специально заходят в метро, чтобы в толпе влезть пассажиркам под юбку, потискать их за неприличные части тела и желательно еще их сфотографировать, чтобы потом продать снимки в Интернете. А поскольку японцы впереди планеты всей по части технологий, то специально для этой цели у них в продаже имеются мини-камеры, крепящиеся на ботинки.

Тамакери — японская прелюдия к ин­тимной близости, которая в отличие от ев­ропейской лежит на совести женщины: если она хочет как следует завести партнера, то должна… от души отлупить его по обнажен­ным гениталиям! Тамакери — излюбленный сюжет в японском порно, и прогрессивные пары с удовольствием привносят его в свои любовные игры на дому.

Эндзё косаи — платные свидания школьниц с пожилыми мужчинами. Уходят корнями в японскую древность, когда опыт­ный наставник готовил юную девушку к на­чалу половой жизни, которая тогда у японок начиналась чуть ли не в 10 лет. В современ­ной Японии такие свидания тоже грехом не считаются, ведь тут каждый получает свое на добровольной основе: юным барышням, как правило, не хватает опыта, денег и дорогих подарков, а дядечкам в возрасте — молодого тела и задора для претворения в жизнь свое­го богатого опыта.

Но-пан кисса — сеть кафе, где офици­антки работают в мини-юбочках и без трусов. Напитки и еда в этой сети вдвое дороже, чем в других местах, но от посетителей отбоя нет. Равно как и от желающих работать там девчо­нок, ведь посетители не скупятся на чаевые, прося официантку поднять с пола вилку, кото­рую нарочно роняют всю трапезу.

Имекура — клубы для любителей за­няться любовью в общественном месте. Чаще имекура похожа на небольшой отель, где каждая комната стилизована под места из хит-парада мужских эротических фанта­зий — школьный класс с учительницей, офис с секретаршей, раздевалка со школьницами, кабинет с медсестрой и даже вагон метро с пассажиркой в короткой юбке. Учительница и иже с ней для начала «удивляются» и ломают­ся, но потом уступают мужскому напору.

Кинбаку (оно же шибари — традиция связывания партнера веревками для эротиче­ских забав) от западного «бондажа» в рамках садомазо-игр отличается тем, что господин в шибари — вовсе не наваши (связывающий), а жужун — связанный. А наваши ублажает его, оплетая веревками.

Токудаши — стриптиз по-японски, за­ключающийся в том, что нагие танцовщицы неподвижно сидят на краю сцены, широко расставив ноги, а из партера на открываю­щийся вид завороженно взирают восхищен­ные зрители мужского пола, вооруженные биноклями и фонариками.

Японский бог? Япона мать!

— Правда ли все вышеописанное и за­чем это японцам?

— Японские «причуды» связаны с двумя вроде бы несовместимыми вещами: с эмо­циональным застреванием взрослых людей в пубертатном возрасте, с одной стороны, — полагает японист Марат АМИРБАЕВ, — и с обостренной генетической памятью нации, выражающейся в глубокой приверженности древним традициям, — с другой. Взрослые японцы — словно подростки, которые пропу­стили возраст гиперсексуальности. Впрочем, так оно часто и есть. Когда тинейджеры дру­гих наций проходят через пубертат со всеми сопутствующими влюбленностями и опытом, японские тинейджеры напряженно учатся и занимаются спортом. А отучившись, начина­ют так же напряженно работать. Поэтому и их эротические забавы больше похожи на игры озабоченных проблемами пола школьников — подглядывания, хватания незнакомок за всякие места. К тому же хорошее японское воспитание подразумевает сдержанность: в рамках законного брака японцы ведут себя по-пуритански. Но при этом не реализовы­вать свои эротические фантазии они считают вредным для здоровья, но предпочитают не реальных любовников, а все эти «аттракцио­ны», стимулирующие не столько тело, сколько воображение.

36-летний уроженец Киото по име­ни ДЖУНИЧИ, служащий крупной техни­ческой компании, тоже взялся объяснить русским дамам японские «половые стран­ности»:

— Все, что вы называете извращениями, имеет прямое отношение к нашей истории и в итоге направлено только на одно — на прод­ление активной жизни. А активную жизнь продлевает активный секс. «Пар» эротиче­ских фантазий вредно держать в себе, его надо выпускать. А японским мужчинам это сложно, ведь в реальной жизни среднестати­стический японец занимается «нормальным» сексом довольно редко. Поэтому и процвета­ет фетишизм.

— А как же жены и подруги?

— Подруги, которые пока не жены, обыч­но очень заняты, как и подходящие им по воз­расту мужчины. К жене в нормальной японской семье у мужа очень почтительное отношение: с ней он не может позволить себе все, что его по-настоящему возбуждает. К тому же оба очень заняты и устают на работе.

— Неужели японские жены не дога­дываются, что их мужья развлекаются на стороне?

— Ну почему же, они знают, что почти все мужья ходят, к примеру, в токудаши. Но говорить об этом вслух не принято. К тому же токудаши полезно для мужского здоровья и в итоге готовит мужчину для супружеского же секса. А то, что японские мужчины млеют именно от токудаши, где фактически не про­исходит никакого действа, кроме того, что стриптизерши сидят неподвижно, позволяя зрителям любоваться своими половыми ор­ганами, объясняется как раз нашими тради­циями и пониманием приличий. Супружеский интим в приличной японской семье не допу­скает даже полного обнажения супругов. По­смотрите на классические японские гравюры: на них нет обнаженных женщин. Жена в ки­моно в постели — признак приличной семьи. А свою проблему, что его возбуждает полная нагота, японский муж решает за деньги и за пределами своего приличного дома.

— А трусы нестираные вам зачем?

— Фетишизм как пристрастие к вещам, олицетворяющим секс с незнакомкой, у япон­ских мужчин действительно в ходу. По той же причине необходимости реализации своих тайных эротических фантазий вне семьи, но и без реальной живой любовницы. Редкий же­натый японец пойдет на фактическую измену жене с другой женщиной. И даже холостые у нас редко меняют женщин, как это делают мужчины других народов. А что касается ав­томатов по продаже трусов на всех улицах Токио, то это неправда, их нет. Для трусиков и прочего товара на эту тему есть специали­зированные магазины и кварталы. Cвои трусы продают юные девушки, которые нуждаются в деньгах, так как еще учатся. Их за это никто не осуждает: понятно же, что в юном возрас­те хочется много чего, учеба не позволяет полноценно зарабатывать, а висеть на шее у родителей в Японии не принято. Вот девушки и зарабатывают чем могут — кто на трусах, кто на эндзё косаи, это свидания школьниц со свободными и обеспеченными пенсионера­ми, за которые кавалер платит даме. На деле «школьницы» не всегда школьного возраста: у нас много заведений, выдающих школьную форму напрокат, и надеть ее может любая студентка. И еще эндзё косаи не предусма­тривает интим: мужчине в возрасте просто приятно прогуляться по улице с девушкой в образе школьницы. А если эндзё косаи зака­зывает мужчина средних лет (молодые люди этим, разумеется, не увлекаются), это под­стегивает его фантазию и либидо, которое он понесет домой к законной жене. Поэтому никого эта практика не возмущает, даже са­мих жен.

«Русский японец» Юрий СИНАЛЕЕВ не только живет в Токио долгие годы, но и женат на японке. Ему ли не знать, что на самом деле творится в японских постелях?

— Японки очень стыдливые и сдержан­ные в выражении эмоций, поэтому чиканы — те, кто щупает женщин в метро, — стали настоящим национальным бедствием. Япон­ская пассажирка скорее будет молча мучить­ся, сгорая от стыда, чем закричит на весь ва­гон, привлекая к себе внимание. Чиканы еще делают под юбкой у несчастных фото и видео, а потом продают через Интернет. От чиканов и иностранки страдают: на европейских дам­ских форумах полно возмущенных постов о подобных «нападениях» на туристок в метро со стороны «с виду вежливых и пугливых япо­шек».

Но, по словам аборигенов Страны вос­ходящего солнца, иностранки чиканам нра­вятся меньше — они шумят, а сексуальная женщина с точки зрения японца должна быть покорной.

— Притом что их семейный интим очень сдержан, у японцев действительно присут­ствует повышенный интерес к сексу, — при­знает Юрий. — И все это на фоне сильнейше­го демографического спада. То есть японцы тяготеют к формам реализации эротических фантазий без риска беременности. Япон­цы не считают свои забавы извращения­ми, это часть их исторической культуры. И сами объясняют их тем, что очень скромны и стесняются рассказать о своих эротических предпочтениях постоянной партнерше. А в закрытых клубах, где нет знакомых, могут в полной мере воплотить свои фантазии. При этом они абсолютно уверены, что не реали­зовывать эти фантазии вовсе очень вредно и сокращает жизнь.

— А фантазии эти, насколько я пони­маю, часто связаны с несовершеннолет­ними девочками?

— Закон о запрещении детской порно­графии здесь приняли под нажимом амери­канцев только в 2014 году, а заработал он и вовсе лишь в 2015-м. А до этого Япония была одним из лидеров по ее производству. Но внутри самой Японии потребление мини­мально, детское порно рассчитано на зару­бежных любителей. А вот платные прогулки со школьницами среди японских пенсионе­ров правда востребованы. В этом году вла­сти ввели запрет на агентства, их организую­щие, но школьницы и пенсионеры успешно его обходят, самостоятельно договариваясь в соцсетях.

Вышли из положения и находчивые хозя­ева сети кафе «но-пан кисса», где официантки обслуживали без нижнего белья. Владельцев сети обязали выдать девушкам трусы, но про­зрачные, а полы в заведениях сменили на зеркальные.

— Моя знакомая, путешествуя по Япо­нии, остановилась в отеле и обнаружила в матрасе встроенные «вибропальчи­ки», а к ним пульт, регулирующий длину «пальчиков» и скорость их вибрации. Она не сразу поняла, что это, пока не нашла в тумбочке фаллоимитатор, а в потолке — экран с порно. Это норма для японских гостиниц?

— Да это она в «лав-отель» попала! Это только там такое, но само их существова­ние для Японии норма. Их здесь море, и они очень дешевы. Многие, кстати, иностранцы туда попадают, позарившись на дешевизну — вывески-то предупреждающей нет! Судить можно только по названию заведения: если в нем фигурирует некий цветок, например «Дом лотоса», — скорее всего, это лав-отель.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.