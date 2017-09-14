В азиатских тюрьмах находятся несколько десятков наших соотечественников

По подозрению в контрабанде наркотиков в тюрьмах Таиланда, Филиппин, Гонконга сейчас находятся десятки русских молодых парней и девушек. И все они уверяют, что стали жертвами аферы. Для таких «курьеров поневоле» у наркоторговцев есть даже специальный термин: «слепые мулы». Их отправляют в страны Юго-Восточной Азии якобы за эксклюзивными украшениями, магнитолами, одеждой. А на таможне выясняется, что в посылках с вещами спрятан кокаин.

История 31-летней Маши Дапирко как под копирку списана с сюжета сериала «Бангкок Хилтон». Конечно, если безоговорочно принимать на веру версию девушки.

В 2013 году Маша, которая уже давно увлекалась йогой, была вегетарианкой и вообще вела здоровый образ жизни, переехала из Ростова-на-Дону в Таиланд. Здесь она нашла работу гида, познакомилась с нигерийцем по имени Ник. «Маша влюбилась, переехала к нему, собиралась замуж и хотела детей. Он говорил, что футболист, что ездит на сборы, брал ее с собой в поездки», — пишут в соцсетях друзья девушки.

На следующий год Маша и Ник решили устроить себе небольшое путешествие. Заботливый бойфренд даже подарил девушке новый чемодан. Но в последний момент отказался от поездки. Маша рванула одна. В аэропорту Хошимина ее задержали, в чемодане под подкладкой нашли 2,78 кг кокаина.

Вот уже три года девушка ожидает приговора в тюрьме Вьетнама. В этой стране за перевозку наркотиков положена смертная казнь. Три года родные и друзья бьются за судьбу Маши, ведут свое расследование. Они выяснили, что в Азии работает целая группа мужчин из Нигерии, которые под разными предлогами возят своих доверчивых подруг по миру, подсовывая им в багаж обманом наркотики.

Мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что люди, о которых пойдет речь дальше, не имели представления о содержимом их чемоданов. Но некоторые факты из их историй заставляют задуматься.

«Мы обнаружили, что чемоданы пустые, внутри лежали одеяла…»

Петербуржец Юрий С. вот уже 9 месяцев находится в следственном изоляторе Гонконга. Он отправился за границу за спортивной добавкой, но на таможне под обшивкой в его чемодане нашли кокаин.

Юре 37 лет. У него есть семья, двое детей, была любимая и престижная работа: до злосчастной поездки мужчина занимался дизайном интерьеров гостиниц, частных домов и офисных помещений. Не курил, не пил спиртного даже на Новый год. Все свободное время проводил в спортзале: уже десять лет он занимается бодибилдингом. Собственно, от одного из приятелей по фитнес-клубу — Юрия Б. — и поступило предложение съездить за джинтропином, который в спортивной среде называют «гормоном роста». Билеты и проживание обещали оплатить.

Джинтропин и правда у нас в стране достаточно дорог. 1 упаковка с 10 ампулами стоит 12 990 рублей, а месячный курс гормона в Интернете продают за 65 тысяч рублей. В Китае же, где препарат производят, а также в ряде других азиатских стран он стоит копейки.

Сперва оба приятеля дали согласие лететь. Но впоследствии Юрий Б. передумал. В письме он приводит странное объяснение: мол, посоветовался с мамой, и та отговорила его лететь. А Юрий С. решил отложить дела и воспользоваться возможностью съездить отдохнуть. Что произошло в той поездке, можно судить по письму, которое Юрий передал местному капеллану, навещающему заключенных в изоляторах.

…Из Санкт-Петербурга Юрий С.прилетел в Москву, где ему передали билеты в Сан-Паулу. Уже на борту самолета он узнал, что тем же рейсом летит еще один молодой человек по имени Никита, которому будут присылать деньги на поездку.

Из письма Юрия:

«После того как мы приземлились в Бразилии, с нами связался человек и дал инструкции заселиться в отель. Он уже не писал о том, что нужно будет покупать гормон роста, речь шла о том, что нам его передадут в чемодане…»

Неделю парни бесцельно бродили по Сан-Паулу, даже в качалку успели наведаться. Потом неожиданно пришло сообщение: за чемоданом нужно ехать в другой город. Причем стартовать незамедлительно.

Дальше история приобретает все более детективный оборот. В мотеле приятелей встретила семья с грудным ребенком. Говорили те только по-испански, так что возможности задать вопросы не было. Без слов им передали два чемодана.

«Человек, который координировал наши действия, попросил прислать фото чемоданов, сказал, чтобы мы забрали их в отель и ждали дальнейших инструкций. Мы обнаружили, что чемоданы практически пустые, внутри лежали только свернутые одеяла, а «молния» внутренней обивки была заклеена так, что открыть ее невозможно. Тогда я подумал, что внутри что-то незаконное, но побоялся обратиться в местную полицию, зная, какая она коррумпированная. Я решил обратиться в российское консульство, как только приеду обратно в Сан-Паулу».

В консульство Юра и правда пришел, но побоялся рассказать обо всем при Никите, который вызвался его сопровождать. «На тот момент я начал подозревать, что он замешан в этом деле не просто как случайный человек…»

Первыми билеты в обратный путь прислали Юре. Причем собраться нужно было молниеносно: вылет был через несколько часов. Лететь нужно было с двумя стыковками. В письме священнику Юра пишет: сперва он хотел оставить чемодан в отеле. Потом задумал сойти на первой пересадке без багажа, позвонить родным и попросить денег. Но стыковка была всего час, к вайфаю в аэропорту он подключиться не смог и сел на самолет. В Гонконге, где планировалась очередная пересадка, его задержали таможенники, вскрыли чемодан и нашли под подкладкой 2,4 кг кокаина.

Мама Юрия уверена: сын хотел избавиться от чемодана. Но испугался. Да и до последнего надеялся, что в чемодане лежат те самые ампулы с гормоном роста.

— Вы не понимаете, каково это — влезть в такую историю в чужой стране, когда за тобой следят… Он ведь у всех спрашивал совета. Во время поездки он общался с Юрием Б. Тот его успокаивал: мол, ты подойди к таможенникам, у которых есть собаки, поставь рядом чемодан. Если животные начнут лаять — значит там плохой груз. А если ничего не учуют, не парься. Мой Юрка написал: «Наверное, так и сделаю…»

За провоз наркотиков мужчине грозит 25–28 лет.

— Если он признается, что являлся перевозчиком, то одну треть срока сразу скостят. Но наш — негнущийся: если не участвовал в схеме, то так и будет говорить. Оговаривать себя он не хочет. Тогда его дело передадут в суд присяжных. Заседают там только китайцы, которые очень негативно относятся к теме наркотиков, — переживает Лидия Григорьевна.

Куртка как тайник

Анастасия Новопашина уже 9 месяцев находится в следственном изоляторе на Филиппинах. Ее взяли с грузом кокаина, который был спрятан в синтепоновой подкладке куртки и спального мешка, которые девушка везла в своем багаже. Запрещенное вещество было зашито даже в лямки туристического рюкзака! Всего около трех килограммов кокаина.

Анастасии 33 года, она родом из Красноярска. На страничке в соцсети почти на всех фото девушка позирует за рулем мотоцикла. Байки были ее отдушиной. Если выпадало свободное время между воспитанием дочери и трудом на двух работах, Анастасия обязательно выезжала на мотослеты. На одной из таких тусовок она и познакомилась с Ириной (имя изменено), тоже байкершей. Девушки стали общаться. Ирина, как казалось, вела достаточно свободную жизнь: много путешествовала, не отказывала себе в дорогих вещах, косметических процедурах. «Помогает муж, он достаточно обеспеченный человек, живет в Камбодже», — объясняла та новоиспеченной подруге.

Однажды, согласно версии самой Анастасии, новая приятельница похвасталась: муж подарил ей путешествие по Латинской Америке и Азии. Но сама Ира в эти числа никак не может уехать: появились какие-то неожиданные дела. Билет же, к несчастью, невозвратный, но его можно переписать на кого-то другого. И Настя согласилась…

Историю Новопашиной нам пересказывает адвокат Александр Бойков. Он уже год изучает дела «слепых мулов», пытается оказать им юридическую поддержку. Так получилось, что на Филиппинах примерно в то же время, что и Анастасия, был задержан друг Александра Юрий Кирдюшкин. Его историю мы расскажем ниже.

Что касается Новопашиной, в ноябре 2016 года девушка вылетела по маршруту Красноярск—Москва—Хульяка (Перу)—Сан-Паулу—Бангкок. В Перу ей якобы позвонила та самая Ирина.

— Она спросила, тяжелый ли у Насти багаж. Та сказала, что не особо. Тогда Ирина попросила забрать рюкзак с теплыми вещами для своего мужа. Тот якобы намеревается на днях ехать в Россию, а в Камбодже у него зимней одежды нет. В Перу же каким-то чудесным образом оказались знакомые, у которых есть и теплый пуховик, и спальник, — пересказывает Александр.

— Анастасию в этой странной версии ничего не смутило?

— Да, многие бы заподозрили подвох. Но про этого мужа Ирина постоянно говорила, показывала фотографии. Просьба передать вещи прозвучала уже тогда, когда Настя была в Латинской Америке и чувствовала себя слишком обязанной подруге, чтобы отказать ей или что-то заподозрить.

«Следствие даже не пытается раскрыть всю цепочку…»

Юрию Кирдюшкину отправиться в бесплатную поездку по Латинской Америке предложил его давний друг. Якобы билеты оплачивают знакомые, которые открыли кафе в Таиланде. Взамен просят о простецкой услуге — привезти из Перу эссенцию из кактуса, которая используется в народной медицине.

— Все удивляются: мол, чтобы на такое согласиться, нужно быть очень наивным человеком. Но Юра такой и есть — романтично настроенный, открытый всему миру… — говорит его друг Александр Бойков.

Москвич из интеллигентной семьи, Кирдюшкин закончил Институт гражданской авиации. Юра преподавал математику на английском в центре подготовки авиаторов. Как только появлялись накопления, путешествовал на велосипеде по Европе, объезжал экопоселения.

— Тот друг, Иван, сказал Юре, что уже ездил по этому же маршруту сам, что в следующем месяце опять собирается. И предложил Юре поехать с ним вместе.

Когда билеты уже были оформлены, Иван лететь отказался. И вроде как намекнул Юре, что если и он откажется, придется возвращать деньги за билеты. У Юры лишних 100 тысяч не было. И он решил лететь один. По маршруту сперва нужно было облететь несколько городов Перу, затем прибыть в Сан-Паулу, а оттуда, через Дубай и Манилу, — в Бангкок.

— В Перу Юра прожил несколько дней, в один из которых к нему в отель пришла местная женщина и передала несколько запечатанных коробок. Упаковка выглядела вполне заводской. В местных магазинах он видел товары с такими же логотипами. Плюс ему дали две бутылки чего-то наподобие сиропа, тоже запечатанные. Юра подумал, что в упаковках — то самое средство народной медицины, которое, судя по всему, продается в перуанских супермаркетах. В общем, посылку он кинул в чемодан и отправился дальше по маршруту, — говорит Александр.

В аэропорту Манилы Юрия задержали. Общий вес наркотика, который был в тех коробках, составил около 8 килограммов. Филиппинские тюрьмы считаются одними из самых жестких в Азии. Юрию грозит провести здесь 40 лет!

— Как можно доказать, что Юра не знал про наркотики, которые были в посылке?

— Во-первых, сохранилась переписка. Как минимум по ней можно найти людей, кто его координировал, кто передавал посылку. Их нужно допросить и получить показания. Но ни в одном известном мне случае, где фигурируют «слепые мулы», органы следствия — ни местные, ни российские — этого не сделали. Даже если есть конкретные имена, переписка, счета, на которые перечислялись деньги, дальше просто никто не копает.

На самом деле в каждой из этих историй много нюансов. Например, Анастасия Новопашина, если судить по ее страничке в соцсетях, училась в Сибирском юридическом институте Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Могла ли она не знать, что лучше не брать сумки у незнакомых бразильцев?.. Юрий Кирдюшкин работал в аэропорту и тоже, по идее, должен представлять, что перевозить незнакомые посылки небезопасно. Да и вообще, все с детства знают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но кто из нас хоть раз не оказывался в такой глупой и манящей ловушке…

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ.