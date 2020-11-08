В воскресенье утром Игорь Додон побывал в городе Каушаны, где провел встречу со штабами ПСРМ Каушанского и Штефан-Водского районов.

«Все уверены в нашей победе. Люди знают, что правда на нашей стороне. Такие встречи укрепляют и мою уверенность. Спасибо!

На встрече обсудили план действий на последнюю неделю предвыборной кампании, но больше говорили о будущей работе, уже после выборов. С такими людьми всё получится. Вместе мы справимся!» – поделился впечатлениями от встречи кандидат в президенты РМ.