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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Люди знают, что правда на нашей стороне

Игорь Додон: Люди знают, что правда на нашей стороне
08 ноября
15:26 2020
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В воскресенье утром Игорь Додон побывал в городе Каушаны, где провел встречу со штабами ПСРМ Каушанского и Штефан-Водского районов.

«Все уверены в нашей победе. Люди знают, что правда на нашей стороне. Такие встречи укрепляют и мою уверенность. Спасибо!

На встрече обсудили план действий на последнюю неделю предвыборной кампании, но больше говорили о будущей работе, уже после выборов. С такими людьми всё получится. Вместе мы справимся!» – поделился впечатлениями от встречи кандидат в президенты РМ.

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