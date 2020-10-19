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Газета "Кишиневские новости"

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Додон о фейковых новостях, оппонентах, ударах по семье и вине из Садова

Додон о фейковых новостях, оппонентах, ударах по семье и вине из Садова
19 октября
21:11 2020
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Игорь Додон в интервью для ИА ТАСС рассказал о фальшивых новостях, которые влияют на семью, садовском вине и политических оппонентах.

«Я попросил маму не использовать Фейсбук, потому что комментарии, фейки очень сильно влияют на нее», – сказал Игорь Додон.

Развивая эту тему, российский журналист Михаил Гусман вспомнил о визите в Молдову, когда его с большим радушием встретила и угощала отличным вином мать Игоря Додона, и поинтересовался видами на урожай в нынешнем году.

«Урожай хороший, несмотря на засуху. Мы уже сделали 2-3 тонны вина, я лично участвовал в процессе. Всего, думаю, будет около 5-6 тонн» – рассказал Додон.

Игорь Додон признался, что во время уборки урожая пригласил даже своих политических оппонентов на бокал вина после выборов.

«Выборы приходят и уходят, а люди должны оставаться людьми», – заключил Додон.

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