Игорь Додон в интервью для ИА ТАСС рассказал о фальшивых новостях, которые влияют на семью, садовском вине и политических оппонентах.

«Я попросил маму не использовать Фейсбук, потому что комментарии, фейки очень сильно влияют на нее», – сказал Игорь Додон.

Развивая эту тему, российский журналист Михаил Гусман вспомнил о визите в Молдову, когда его с большим радушием встретила и угощала отличным вином мать Игоря Додона, и поинтересовался видами на урожай в нынешнем году.

«Урожай хороший, несмотря на засуху. Мы уже сделали 2-3 тонны вина, я лично участвовал в процессе. Всего, думаю, будет около 5-6 тонн» – рассказал Додон.

Игорь Додон признался, что во время уборки урожая пригласил даже своих политических оппонентов на бокал вина после выборов.

«Выборы приходят и уходят, а люди должны оставаться людьми», – заключил Додон.