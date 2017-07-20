Если не хватает на продукты
Вас могут выручить талоны на питание
До конца нынешней парламентской сессии депутаты планируют принять в окончательном чтении Закон о талонах на питание, который должен вступить в действие с 1 января 2018 года. Инициатором его выступил спикер Андриан Канду.
Законопроект предусматривает введение существенной надбавки к зарплате, которая не облагается подоходным налогом, отчислениями на обязательное социальное и медицинское страхование. Талоны на питание будут выдаваться работодателями по желанию сотрудников в дополнение к заработной плате. Ими можно будет воспользоваться в магазинах или на предприятиях общественного питания исключительно для приобретения продуктов питания или готовых блюд. Талоны нельзя будет использовать на покупку табачных изделий и алкогольных напитков, включая вино и пиво
Предлагаемая инициатива недвусмысленно оговаривает запрет на сокращение размера заработной платы в случае выдачи талонов на питание. Запрещается также конвертировать стоимость талонов в наличные деньги. Стоимость талона на питание предлагается устанавливать, исходя из размера минимальной продовольственной корзины, который в настоящее время равен 906 леям в месяц. Сумма делится на 21,1 рабочий день. Таким образом, в этом году стоимость талона составит 45 леев в день. Она будет индексироваться ежегодно с учетом уровня инфляции.
Система будет действовать на основе договоров, заключенных работодателями с предприятиями торговли и общественного питания. Предполагается, что она сможет использоваться и на государственных предприятиях, и в частном секторе. Андриан Канду заявил, что инициатива направлена на борьбу с зарплатами в конвертах и уклонением от уплаты налогов. Он сослался на успешный более чем шестидесятилетний опыт в этой области многих европейских стран. Правда, тут же оговорился, что выдавать или не выдавать работникам в случае их желания талоны на питание – не обязанность, а добрая воля работодателя.
Законопроект принят в первом чтении, однако при его обсуждении у некоторых депутатов возникли сомнения: не приведет ли реализация закона к внедрению различных схем уклонения от уплаты налогов, нарушению конкуренции и т.д.
А политический и экономический комментатор Виктор Чобану вообще считает, что предложенная инициатива – чистый популизм и явно носит электоральный характер в преддверие грядущих в 2018 году парламентских выборов. По его мнению, большинство молдавских компаний не могут себе позволить предоставлять работникам ежедневно продовольственные талоны на сумму 45 леев.
Елена РОЙТБУРД.