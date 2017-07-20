Вас могут выручить талоны на питание

До конца нынешней парламент­ской сессии депутаты планируют принять в окончательном чтении Закон о талонах на питание, ко­торый должен вступить в действие с 1 января 2018 года. Инициато­ром его выступил спикер Андри­ан Канду.

Законопроект предусматривает вве­дение существенной надбавки к зарпла­те, которая не облагается подоходным налогом, отчислениями на обязатель­ное социальное и медицинское стра­хование. Талоны на питание будут вы­даваться работодателями по желанию сотрудников в дополнение к заработной плате. Ими можно будет воспользо­ваться в магазинах или на предприятиях общественного питания исключительно для приобретения продуктов питания или готовых блюд. Талоны нельзя будет использовать на покупку табачных из­делий и алкогольных напитков, включая вино и пиво

Предлагаемая инициатива недвус­мысленно оговаривает запрет на сокра­щение размера заработной платы в случае выдачи талонов на питание. Запрещается также конвертировать стоимость талонов в наличные деньги. Стоимость талона на питание предлагается устанавливать, исходя из размера минимальной продо­вольственной корзины, который в настоя­щее время равен 906 леям в месяц. Сум­ма делится на 21,1 рабочий день. Таким образом, в этом году стоимость талона составит 45 леев в день. Она будет ин­дексироваться ежегодно с учетом уровня инфляции.

Система будет действовать на осно­ве договоров, заключенных работода­телями с предприятиями торговли и общественного питания. Предполага­ется, что она сможет использоваться и на государственных предприятиях, и в частном секторе. Андриан Канду заявил, что инициатива направлена на борьбу с зарплатами в конвертах и укло­нением от уплаты налогов. Он сослался на успешный более чем шестидесяти­летний опыт в этой области многих ев­ропейских стран. Правда, тут же ого­ворился, что выдавать или не выдавать работникам в случае их желания талоны на питание – не обязанность, а добрая воля работодателя.

Законопроект принят в первом чте­нии, однако при его обсуждении у неко­торых депутатов возникли сомнения: не приведет ли реализация закона к внедре­нию различных схем уклонения от уплаты налогов, нарушению конкуренции и т.д.

А политический и экономический ком­ментатор Виктор Чобану вообще считает, что предложенная инициатива – чистый популизм и явно носит электоральный характер в преддверие грядущих в 2018 году парламентских выборов. По его мне­нию, большинство молдавских компаний не могут себе позволить предоставлять работникам ежедневно продовольствен­ные талоны на сумму 45 леев.

Елена РОЙТБУРД.