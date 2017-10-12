«Он сказал мне: «Убирайся!»
По-прежнему в «европейской столице» внезапно и в любой момент на улице может оказаться любой
Если вы пройдёте мимо здания бывшей русской школы № 85, что на Пушкинской горке в Кишинёве, то увидите (как случайно увидели мы), что буквально в десяти метрах от главных ворот живёт женщина. Живёт в буквальном смысле под отрытым небом – спит в импровизированной палатке, согреваясь пластиковыми бутылками, в которые отзывчивые жители окрестных домов наливают кипяток. Женщину зовут Людмила Токан, и в мае этого года её выставили из собственной квартиры.
А прописана женщина в… здании бывшей школы, что подтверждается соответствующей записью в паспорте и домовой книге. Не спрашивайте нас, как такое возможно – редакция, пока безуспешно, пытается это выяснить. Долгие годы Людмила не только жила, но и работала в 85-й школе – лаборантом, сторожем – получая официальную зарплату. И продолжала присматривать за зданием и после того, как в августе 2012, в свете пресловутой «оптимизации», школа была закрыта. А нынешней весной пришёл застройщик, вознамерившийся реконструировать здание до кондиций частного лицея, и попросту Людмилу из квартиры выгнал.
Как оказалось, столичный Муниципальный совет заключил контракт государственно-частного партнёрства со строительным ООО «Guzun VE», которое обязалось инвестировать в проект реконструкции здания бывшей школы более 30 миллионов леев. И хотя человеческие качества директора компании Валерия Гузуна, как следует из дальнейшего, остаются под вопросом, всё же проживание на объекте живого человека явно стало для него неожиданностью. Впрочем, Гузун особо не церемонился.
«Он просто пришёл и заявил мне: «Убирайся!», – рассказывает Людмила. – Стучал в окна, угрожал. Я, естественно, выезжать отказывалась, – мне же просто некуда… В один из дней, когда я отлучилась буквально на два часа, кто-то выбросил на улицу все мои вещи (половину из которых тут же украли), а дверь в квартиру замуровали. И я осталась на улице совсем одна. Если не считать, конечно, двух моих преданных псов, которые меня защищают – потому что от этого Валеры я теперь жду чего угодно…».
Заметим, что редакция «МК» не первая, кто обратил внимание на эту дикую историю. Вот уже некоторое время делом Людмилы занимается юрист Виталий Мирон, который тоже чисто по-человечески был шокирован ситуацией. Но и он во многом вынужден развести руками.
«Я до сих пор не понимаю, как вообще кто-либо мог быть прописан в таком специализированном здании как общеобразовательная школа. Пытаясь прояснить этот вопрос я уже несколько раз упирался в закон о защите личных данных. Но дело даже не в этом.
Согласно официальному ответу столичной примэрии, за передачу фирме Гузуна в аренду здания школы проголосовали все фракции Кишинёвского муниципального совета. При этом утверждается, что о факте проживания в здании частного лица ни мунсовету, ни экономическому агенту, который полагал, что принимает «чистый» объект, известно не было…
Однако, кто-то здесь явно говорит неправду. Женщина, напомню, получала вполне официальную зарплату от муниципального Управления образования. Как же в примэрии могли не знать о её существовании?» – недоумевает Виталий Мирон.
Очень бы хотелось ошибиться, но складывается стойкое впечатление, что ради денег инвестора живого человека просто «не заметили». Или «забыли» известить принимавший решение Муниципальный совет.
В этой истории по-прежнему далеко не всё ясно, очевидного злодея определить не получается. Но это никак не отменяет того ужасного факта, что Людмила Токан холодные октябрьские ночи проводит под открытым небом. А впереди зима.
И потому редакция рассчитывает, что история Людмилы заинтересует официальные власти, компетентные органы, правозащитные организации и многих из тех, кто ежедневно вещает о европейских ценностях. И, разумеется, будет следить за дальнейшим развитием событий.
Дмитрий ТЕРЕХОВ.