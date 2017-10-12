По-прежнему в «европейской столице» внезапно и в любой момент на улице может оказаться любой

Если вы пройдёте мимо здания бывшей русской школы № 85, что на Пушкинской горке в Кишинёве, то увидите (как случайно увидели мы), что буквально в десяти метрах от главных ворот живёт женщина. Живёт в буквальном смысле под отрытым небом – спит в импрови­зированной палатке, согреваясь пластиковыми бутылками, в ко­торые отзывчивые жители окрест­ных домов наливают кипяток. Женщину зовут Людмила Токан, и в мае этого года её выставили из собственной квартиры.

А прописана женщина в… здании быв­шей школы, что подтверждается соответ­ствующей записью в паспорте и домовой книге. Не спрашивайте нас, как такое возможно – редакция, пока безуспешно, пытается это выяснить. Долгие годы Люд­мила не только жила, но и работала в 85-й школе – лаборантом, сторожем – получая официальную зарплату. И продолжала присматривать за зданием и после того, как в августе 2012, в свете пресловутой «оптимизации», школа была закрыта. А ны­нешней весной пришёл застройщик, воз­намерившийся реконструировать здание до кондиций частного лицея, и попросту Людмилу из квартиры выгнал.

Как оказалось, столичный Муни­ципальный совет заключил контракт государственно-частного партнёрства со строительным ООО «Guzun VE», которое обязалось инвестировать в проект рекон­струкции здания бывшей школы более 30 миллионов леев. И хотя человеческие ка­чества директора компании Валерия Гузу­на, как следует из дальнейшего, остаются под вопросом, всё же проживание на объ­екте живого человека явно стало для него неожиданностью. Впрочем, Гузун особо не церемонился.

«Он просто пришёл и заявил мне: «Уби­райся!», – рассказывает Людмила. – Стучал в окна, угрожал. Я, естественно, выезжать отказывалась, – мне же просто некуда… В один из дней, когда я отлучилась букваль­но на два часа, кто-то выбросил на улицу все мои вещи (половину из которых тут же украли), а дверь в квартиру замуровали. И я осталась на улице совсем одна. Если не считать, конечно, двух моих преданных псов, которые меня защищают – пото­му что от этого Валеры я теперь жду чего угодно…».

Заметим, что редакция «МК» не пер­вая, кто обратил внимание на эту дикую историю. Вот уже некоторое время делом Людмилы занимается юрист Виталий Ми­рон, который тоже чисто по-человечески был шокирован ситуацией. Но и он во мно­гом вынужден развести руками.

«Я до сих пор не понимаю, как вообще кто-либо мог быть прописан в таком спе­циализированном здании как общеобра­зовательная школа. Пытаясь прояснить этот вопрос я уже несколько раз упирался в закон о защите личных данных. Но дело даже не в этом.

Согласно официальному ответу сто­личной примэрии, за передачу фирме Гузу­на в аренду здания школы проголосовали все фракции Кишинёвского муниципаль­ного совета. При этом утверждается, что о факте проживания в здании частного лица ни мунсовету, ни экономическому агенту, который полагал, что принимает «чистый» объект, известно не было…

Однако, кто-то здесь явно говорит неправду. Женщина, напомню, получала вполне официальную зарплату от муници­пального Управления образования. Как же в примэрии могли не знать о её существо­вании?» – недоумевает Виталий Мирон.

Очень бы хотелось ошибиться, но скла­дывается стойкое впечатление, что ради денег инвестора живого человека просто «не заметили». Или «забыли» известить принимавший решение Муниципальный совет.

В этой истории по-прежнему далеко не всё ясно, очевидного злодея определить не получается. Но это никак не отменяет того ужасного факта, что Людмила Токан холодные октябрьские ночи проводит под открытым небом. А впереди зима.

И потому редакция рассчитывает, что история Людмилы заинтересует офици­альные власти, компетентные органы, правозащитные организации и многих из тех, кто ежедневно вещает о европейских ценностях. И, разумеется, будет следить за дальнейшим развитием событий.

Дмитрий ТЕРЕХОВ.