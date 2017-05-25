АНОРЕКСИЯ — ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
Крайне истощенный организм, убитый иммунитет таят в себе смертельную опасность
Спросите любую женщину, что ей не нравится в ее внешности, и каждая (каждая!) найдет в себе какой-то «изъян», иногда только ей и ведомый. Больше всего, конечно, огорчают лишние килограммы. Но прежде чем ставить задачу непременно довести себя до модельных параметров, надо досконально знать возможности своего организма, его пределы, патологии. Ведь если вовремя не перестать худеть, истощение может достичь крайней степени. И тогда помочь уже будет невозможно: встроившись в процесс, организм бывает не в силах остановиться. Наступает так называемая точка невозврата — анорексия, когда в тартарары летит здоровье всех внутренних органов, вплоть до репродуктивной системы. Страдает мозг, нарушается психика…
Так можно ли резко похудеть и не довести себя до неизлечимого заболевания?
«Мы, врачи, и родственники часто проигрываем борьбу за жизнь таких пациентов»
Анна Георгиевна ГОНЧАРОВА, врач-эндокринолог высшей категории, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН ГНЦ «Институт медико-биологических проблем РАН»:
— Много лет назад, когда я училась на первом курсе мединститута, умерла 15-летняя девочка — дочь близких друзей моих родителей, — вспоминает Анна Григорьевна. — Уже в этом возрасте она подавала надежды как талантливая художница. Очень-очень худенькая. Было так странно: на столе у них всегда была хорошая еда, но девочка практически ничего не ела. Ее родители говорили, что она постоянно худела ради модельной карьеры, делала клизмы и «очищалась». Общалась она только в группе таких же подруг и друзей. А однажды не проснулась. Врачи констатировали: сердце остановилось из-за истощения.
Страшно… Нелепо… Умереть от голода при полном благополучии. В 15 лет. Но где чувство самосохранения, жажда жизни, красивой любви, страх смерти, наконец? Почему человек перестал реально воспринимать себя и окружающий мир?
Это был первый случай, когда я столкнулась с нейрогенной анорексией. Тяжелое психонейроиммуноэндокринное заболевание с многолетним течением, склонностью к рецидивам или переходу в противоположную ситуацию — болезненное переедание (булимию). Парадокс, но чаще такое встречается в странах с высоким уровнем экономического развития, в частности в странах Северной Европы.
Кстати, женщины страдают анорексией чаще, чем мужчины. Нейрогенная анорексия отмечается у девушек 14–18 лет, чаще среди учащихся балетных школ, танцовщиц, моделей.
Это заболевание очень тяжело лечится. Хроническое недоедание приводит к истощению всех органов и тканей (сердца, печени, почек, репродуктивной системы), развитию вторичных эндокринных нарушений. Формируются порочные круги психонейроэндокринных нарушений. И требуются совместные усилия психиатра или психотерапевта, эндокринолога, диетолога, часто кардиолога, гастроэнтеролога и даже гинеколога.
Самая главная задача в таких случаях — вернуть страдающего анорексией в реальность «восприятия себя» и помочь ему полюбить себя и жизнь. Ненависть к неидеальному себе, неудовлетворенность своим внешним видом, неумение получать удовольствие от приятных мелочей вызывают у них вторичные трудности в общении с «нормальными» людьми. Поэтому они часто объединяются в группы себе подобных, в различные общества и ассоциации.
Сегодня и Интернет способствует этому заболеванию: он заполнен рекомендациями, как быстро похудеть, как скрыть от родителей, что худеешь, и прочим. Мы, врачи, и родственники часто проигрываем борьбу за жизнь и социальное благополучие таких пациентов, потому что они не хотят ничего менять в своем мировосприятии. Им комфортно быть «жертвами», а те, кто мешает их выбору, воспринимаются ими как неблаговидные палачи.
Почему человек решается на такую экзекуцию? На первой стадии появляется недовольство своей фигурой, внешностью, и молодые девочки приступают к их корректировке диетой. С одной стороны, они жалуются на отсутствие аппетита, тошноту при виде пищи, отвращение к ней. С другой — при объективном обследовании у них обнаруживается острая потребность в пище. Многие не выдерживают голода и после приема пищи «наказывают себя», искусственно вызывая рвоту. Специалисты отмечают: любители привести себя к модельной внешности принимают мочегонные и слабительные средства, что не проходит для организма без потерь. На этой стадии отмечается учащение или урежение сердечного ритма, снижение артериального давления, нарушение менструального цикла.
Вторая стадия завершается потерей веса от четверти до половины от исходного.
На следующей стадии у человека уже отсутствует критическое осознание своего состояния. У больных, а именно так их теперь можно называть, нет подкожного жира, повышен рост волос на теле и на конечностях, есть отеки, понижено артериальное давление. В анализах отмечаются серьезные нарушения водно-электролитного баланса, белкового, липидного обмена, выраженные нарушения функции яичников и надпочечников, гипоталамо-гипофизарной системы, щитовидной железы и другие нарушения.
Если не лечить — смерть. Прогноз при нейрогенной анорексии, к сожалению, неудовлетворителен. Смерть в 5–15% (это каждые 15 из 100 больных). У 35–55% нейрогенная анорексия сохраняется на протяжении пяти лет после проведенного лечения, и только через 6–10 лет около 60% выживших больных могут вылечиться. У большинства отмечается рецидив заболевания или переход его в другие формы нарушения пищевого поведения, например в булимию.
В половине случаев заболевшие умирают в результате суицида
Современный мир жесток: сейчас и в России даже на работу могут не взять из-за полноты, о чем свидетельствуют последние опросы. Не важно, что у тебя в голове, важно, какой длины у тебя ноги, какой рост, вес… Парадокс, но высокий рост, худоба — вот главное мерило качеств современных женщин. И девушки, не щадя своего здоровья, бросаются во все тяжкие за сомнительным идеалом. Садятся на «звездные» диеты, ложатся под нож хирурга, изводят себя голоданием. Одержимые идеей кардинального изменения своей внешности, юные прелестницы даже не задумываются о том, готов ли их организм к столь радикальным мерам. У большинства озабоченных похудением здоровье, увы, отодвигается на задний план.
Кстати, в последние годы в ряды желающих привести себя к модельной физической форме все чаще становятся и российские мужчины.
Но симптомы и признаки этого заболевания врачи все чаще отмечают все же у девочек-подростков. По статистике, сегодня анорексией страдают примерно 2% девочек и 1% мальчиков. Причем доля мальчиков в этих рядах все больше, а их возраст все меньше. Если раньше такой диагноз ставили в основном 14–15-летним российским подросткам, то сейчас в больницы с таким диагнозом попадают даже дети 10–11 лет. Хотя точной статистики на этот счет в нашей стране пока нет, фиксируются только самые запущенные случаи.
Согласно последним исследованиям британских врачей, некоторые дети из-за фигуры начинают комплексовать уже в 8 лет.
Но, как говорится, за все надо платить. В данном случае слишком высокую цену.
МЕЖДУТЕМКСТАТИКСТАТИСПРАВКА“СПРАВКА“МК”ИЗДОСЬЕ“МК”ВАЖНОВАЖНОКрайне истощенный организм, убитый иммунитет таят в себе смертельную опасность. Из 100 человек взрослых, заболевших анорексией, примерно 20% умирают; многие погибают от вторичных нарушений в организме, вызванных голоданием; 25% (каждый четвертый) на всю жизнь остаются глубокими инвалидами, столько же — хронически больными. И лишь незначительная часть выздоравливает. У подростков статистика еще более суровая: анорексия — третье в мире по распространенности психическое расстройство в этой среде. Примерно в половине случаев смерть наступает в результате суицида.
Самостоятельно вытащить подростка, заболевшего анорексией, родителям, как правило, не удается. Во-первых, большинство пап и мам сегодня вынуждены много работать. Во-вторых, ребенок, если захочет, всегда может обмануть родителей: сказать, что ел, а на самом деле выбросить еду, искусственно вызвать рвоту, выпить слабительное. И делать так до тех пор, пока чувство голода совсем не пропадет. Да и советчиков сегодня немало, и они всегда рядом — в тех же соцсетях.
Чаще страдают люди с высоким достатком
Как ни странно, но анорексией чаще всего страдают люди из финансово благополучной среды. В последние годы в западном обществе, да и в России, уровень жизни заметно вырос, увеличилось и число людей, больных анорексией. В странах бедных, где есть недостаток еды, такая проблема практически не встречается.
Специалисты выделяют несколько видов анорексии:
— первичная — характерно отсутствие чувства голода (связано это с неврологией, гормональными нарушениями или злокачественными опухолями);
— психическая — отсутствие аппетита из-за психиатрических расстройств (депрессия, мания отравления);
— нервная — человек специально ограничивает объем потребляемой еды или вовсе от нее отказывается (связано это с желанием похудеть);
— лекарственная — наступает в результате приема подавляющих аппетит препаратов, антидепрессантов, психостимуляторов.
Но все чаще больным врачи ставят диагноз нервная анорексия. У таких пациентов специалисты фиксируют нарушение работы желудочно-кишечного тракта, сердца, нарушение гормонального фона, сбои в репродуктивной системе, стойкую депрессию.
Александра ЗИНОВЬЕВА.
СЛУЧАЙ
Недавно по воле случая я оказалась в больнице. В палате на одной койке лежала молодая девушка, похожая на скелет. С уставшим, почти безжизненным лицом, потухшими глазами. Позже выяснилось, что зовут ее Аня (имя изменено), ей 26 лет, у нее модельный рост (186 см). Но худоба! Всего 40 килограммов! Длинные, как плети, руки, тоненькие длинные ноги. Она все время мерзла. Хотя в палате было очень тепло, в постель девушка ложилась в теплой одежде под два одеяла. А встав утром, сразу начинала себя согревать с помощью включенного на всю мощность фена. Ее длинные волосы в это время в потоке воздуха развевались, как в рекламе.
Завтрак, обед и ужин у нее состояли из специальных лечебных смесей, напичканных витаминами, минералами. Баночки, пакетики. Все это у нормального человека не вызывает восторга, даже если организм и не отторгает. Но бедная девушка все это старательно и молча поглощала. А результат, как констатировали доктора, то и дело заглядывающие к ней в палату, был нулевым. Она не поправлялась даже на грамм. Напротив, продолжала и дальше худеть…
А начиналось все красиво. Аню пригласили в модельное агентство. И, вдохновившись открывающейся перспективой, она начала «работать» со своей фигурой — подгонять ее под модельные стандарты (90х60х90). Все, что съедала, старалась с помощью искусственной рвоты извлечь из желудка и спустить в унитаз. Пила слабительные и какие-то «волшебные» таблетки для снижения веса. Так продолжалось не дни, не недели — месяцы! И результат не заставил себя ждать.