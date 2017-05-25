Крайне истощенный организм, убитый иммунитет таят в себе смертельную опасность

Спросите любую женщину, что ей не нравится в ее внешности, и каждая (каждая!) найдет в себе какой-то «изъян», иногда только ей и ведомый. Больше всего, ко­нечно, огорчают лишние кило­граммы. Но прежде чем ставить задачу непременно довести себя до модельных параметров, надо досконально знать воз­можности своего организма, его пределы, патологии. Ведь если вовремя не перестать худеть, истощение может достичь край­ней степени. И тогда помочь уже будет невозможно: встроившись в процесс, организм бывает не в силах остановиться. Наступа­ет так называемая точка не­возврата — анорексия, когда в тартарары летит здоровье всех внутренних органов, вплоть до репродуктивной системы. Стра­дает мозг, нарушается психи­ка…

Так можно ли резко похудеть и не довести себя до неизлечимо­го заболевания?

«Мы, врачи, и родственники часто проигрываем борьбу за жизнь таких пациентов»

Анна Георгиевна ГОНЧАРОВА, врач-эндокринолог высшей категории, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН ГНЦ «Институт медико-биологических про­блем РАН»:

— Много лет назад, когда я училась на первом курсе мединститута, умерла 15-летняя девочка — дочь близких друзей моих родите­лей, — вспоминает Анна Григорьевна. — Уже в этом возрасте она подавала надежды как та­лантливая художница. Очень-очень худенькая. Было так странно: на столе у них всегда была хорошая еда, но девочка практически ничего не ела. Ее родители говорили, что она посто­янно худела ради модельной карьеры, делала клизмы и «очищалась». Общалась она только в группе таких же подруг и друзей. А однажды не проснулась. Врачи констатировали: сердце остановилось из-за истощения.

Страшно… Нелепо… Умереть от голода при полном благополучии. В 15 лет. Но где чувство самосохранения, жажда жизни, кра­сивой любви, страх смерти, наконец? Почему человек перестал реально воспринимать себя и окружающий мир?

Это был первый случай, когда я стол­кнулась с нейрогенной анорексией. Тяжелое психонейроиммуноэндокринное заболева­ние с многолетним течением, склонностью к рецидивам или переходу в противоположную ситуацию — болезненное переедание (були­мию). Парадокс, но чаще такое встречается в странах с высоким уровнем экономического развития, в частности в странах Северной Европы.

Кстати, женщины страдают анорексией чаще, чем мужчины. Нейрогенная анорексия отмечается у девушек 14–18 лет, чаще среди учащихся балетных школ, танцовщиц, моде­лей.

Это заболевание очень тяжело лечится. Хроническое недоедание приводит к истоще­нию всех органов и тканей (сердца, печени, почек, репродуктивной системы), развитию вторичных эндокринных нарушений. Фор­мируются порочные круги психонейроэндо­кринных нарушений. И требуются совместные усилия психиатра или психотерапевта, эндо­кринолога, диетолога, часто кардиолога, га­строэнтеролога и даже гинеколога.

Самая главная задача в таких случаях — вернуть страдающего анорексией в реаль­ность «восприятия себя» и помочь ему полю­бить себя и жизнь. Ненависть к неидеальному себе, неудовлетворенность своим внешним видом, неумение получать удовольствие от приятных мелочей вызывают у них вторич­ные трудности в общении с «нормальными» людьми. Поэтому они часто объединяются в группы себе подобных, в различные общества и ассоциации.

Сегодня и Интернет способствует этому заболеванию: он заполнен рекомендациями, как быстро похудеть, как скрыть от родителей, что худеешь, и прочим. Мы, врачи, и родствен­ники часто проигрываем борьбу за жизнь и со­циальное благополучие таких пациентов, по­тому что они не хотят ничего менять в своем мировосприятии. Им комфортно быть «жерт­вами», а те, кто мешает их выбору, восприни­маются ими как неблаговидные палачи.

Почему человек решается на такую эк­зекуцию? На первой стадии появляется не­довольство своей фигурой, внешностью, и молодые девочки приступают к их корректи­ровке диетой. С одной стороны, они жалуют­ся на отсутствие аппетита, тошноту при виде пищи, отвращение к ней. С другой — при объ­ективном обследовании у них обнаруживается острая потребность в пище. Многие не выдер­живают голода и после приема пищи «нака­зывают себя», искусственно вызывая рвоту. Специалисты отмечают: любители привести себя к модельной внешности принимают мо­чегонные и слабительные средства, что не проходит для организма без потерь. На этой стадии отмечается учащение или урежение сердечного ритма, снижение артериального давления, нарушение менструального цикла.

Вторая стадия завершается потерей веса от четверти до половины от исходного.

На следующей стадии у человека уже от­сутствует критическое осознание своего со­стояния. У больных, а именно так их теперь можно называть, нет подкожного жира, по­вышен рост волос на теле и на конечностях, есть отеки, понижено артериальное давле­ние. В анализах отмечаются серьезные на­рушения водно-электролитного баланса, белкового, липидного обмена, выраженные нарушения функции яичников и надпочечни­ков, гипоталамо-гипофизарной системы, щи­товидной железы и другие нарушения.

Если не лечить — смерть. Прогноз при нейрогенной анорексии, к сожалению, неудовлетворителен. Смерть в 5–15% (это каждые 15 из 100 больных). У 35–55% нейроген­ная анорексия сохраняется на протяже­нии пяти лет после про­веденного лечения, и только через 6–10 лет около 60% выживших больных могут вылечиться. У большинства отме­чается рецидив забо­левания или переход его в другие формы нарушения пищевого поведения, например в булимию.

В половине случаев заболевшие умирают в результате суицида

Современный мир жесток: сейчас и в России даже на работу могут не взять из-за полноты, о чем свидетельствуют последние опросы. Не важно, что у тебя в голове, важно, какой длины у тебя ноги, какой рост, вес… Па­радокс, но высокий рост, худоба — вот глав­ное мерило качеств современных женщин. И девушки, не щадя своего здоровья, броса­ются во все тяжкие за сомнительным идеа­лом. Садятся на «звездные» диеты, ложатся под нож хирурга, изводят себя голоданием. Одержимые идеей кардинального изменения своей внешности, юные прелестницы даже не задумываются о том, готов ли их организм к столь радикальным мерам. У большинства озабоченных похудением здоровье, увы, ото­двигается на задний план.

Кстати, в последние годы в ряды желаю­щих привести себя к модельной физической форме все чаще становятся и российские мужчины.

Но симптомы и признаки этого забо­левания врачи все чаще отмечают все же у девочек-подростков. По статистике, сегодня анорексией страдают примерно 2% девочек и 1% мальчиков. Причем доля мальчиков в этих рядах все больше, а их возраст все меньше. Если раньше такой диагноз ставили в основ­ном 14–15-летним российским подросткам, то сейчас в больницы с таким диагнозом попадают даже дети 10–11 лет. Хотя точной статистики на этот счет в нашей стране пока нет, фиксируются только самые запущенные случаи.

Согласно последним исследованиям британских врачей, некоторые дети из-за фи­гуры начинают комплексовать уже в 8 лет.

Но, как говорится, за все надо платить. В данном случае слишком высокую цену.

МЕЖДУТЕМКСТАТИКСТАТИСПРАВКА“СПРАВКА“МК”ИЗДОСЬЕ“МК”ВАЖНОВАЖНОКрайне истощенный организм, убитый иммунитет таят в себе смертельную опасность. Из 100 человек взрослых, заболевших анорексией, примерно 20% уми­рают; многие погибают от вторичных наруше­ний в организме, вызванных голоданием; 25% (каждый четвертый) на всю жизнь остаются глубокими инвалидами, столько же — хрони­чески больными. И лишь незначительная часть выздоравливает. У подростков статистика еще более суровая: анорексия — третье в мире по распространенности психическое расстройство в этой среде. Примерно в по­ловине случаев смерть наступает в результате суицида.

Самостоятельно вытащить подростка, заболевшего анорексией, родителям, как правило, не удается. Во-первых, большинство пап и мам сегодня вынуждены много работать. Во-вторых, ребенок, если захочет, всегда мо­жет обмануть родителей: сказать, что ел, а на самом деле выбросить еду, искусственно вы­звать рвоту, выпить слабительное. И делать так до тех пор, пока чувство голода совсем не пропадет. Да и советчиков сегодня немало, и они всегда рядом — в тех же соцсетях.

Чаще страдают люди с высоким достатком

Как ни странно, но анорексией чаще всего страдают люди из финансово бла­гополучной среды. В последние годы в западном обществе, да и в России, уровень жизни заметно вырос, увеличилось и число людей, больных анорексией. В странах бедных, где есть недо­статок еды, та­кая проблема практически не встречает­ся.

Спе­циалисты выделяют не­сколько видов анорексии:

— первичная — характерно отсут­ствие чувства голода (связано это с невроло­гией, гормональными нару­шениями или злокачественными опухолями);

— психическая — отсутствие аппетита из-за психиатрических расстройств (депрес­сия, мания отравления);

— нервная — человек специально огра­ничивает объем потребляемой еды или вовсе от нее отказывается (связано это с желанием похудеть);

— лекарственная — наступает в результа­те приема подавляющих аппетит препаратов, антидепрессантов, психостимуляторов.

Но все чаще больным врачи ставят диа­гноз нервная анорексия. У таких пациентов специалисты фиксируют нарушение работы желудочно-кишечного тракта, сердца, нару­шение гормонального фона, сбои в репродук­тивной системе, стойкую депрессию.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

СЛУЧАЙ

Недавно по воле случая я оказалась в больнице. В палате на одной койке лежа­ла молодая девушка, похожая на скелет. С уставшим, почти безжизненным лицом, потухшими глазами. Позже выяснилось, что зовут ее Аня (имя изменено), ей 26 лет, у нее модельный рост (186 см). Но худоба! Всего 40 килограммов! Длинные, как плети, руки, тоненькие длинные ноги. Она все время мерзла. Хотя в палате было очень тепло, в постель девушка ложилась в теплой одежде под два одеяла. А встав утром, сразу начина­ла себя согревать с помощью включенного на всю мощность фена. Ее длинные волосы в это время в потоке воздуха развевались, как в рекламе.

Завтрак, обед и ужин у нее состояли из специальных лечебных смесей, напич­канных витаминами, минералами. Баночки, пакетики. Все это у нормального человека не вызывает восторга, даже если организм и не отторгает. Но бедная девушка все это старательно и молча поглощала. А резуль­тат, как констатировали доктора, то и дело заглядывающие к ней в палату, был нулевым. Она не поправлялась даже на грамм. Напро­тив, продолжала и дальше худеть…

А начиналось все красиво. Аню при­гласили в модельное агентство. И, вдох­новившись открывающейся перспективой, она начала «работать» со своей фигурой — подгонять ее под модельные стандарты (90х60х90). Все, что съедала, старалась с помощью искусственной рвоты извлечь из желудка и спустить в унитаз. Пила слаби­тельные и какие-то «волшебные» таблетки для снижения веса. Так продолжалось не дни, не недели — месяцы! И результат не за­ставил себя ждать.