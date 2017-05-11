Кишиневские новости

«Катюшей» по унионистам
Майские праздники обошлись без провокаций
Накануне праздника 9 мая глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь провел пресс-конференцию. Полковник сообщил журналистам, что, по имеющейся информации, в День Победы в Кишиневе могут быть осуществлены некие провокации.
Но обошлось, хотя несколько мелких инцидентов всё же имели место. У памятника Стефану Великому собрались члены радикальной организации «Новые правые», выступающую за объединение с Румынией. Поддержал их небезызвестный торговец кофе Джон Оноже. Однако вела себя группа необычайно тихо и спокойно, даже полицейского оцепления не потребовалось. Это и понятно, мимо в сторону мемориала «Вечность» около получаса шли почти 70 тысяч человек, пришедших отпраздновать День Победы.
Недалеко от входа на мемориал свою палатку разбили несколько членов ассоциации «Честь, достоинство и родина». Эта организация также пропагандирует «идею объединения Республики Молдова с Румынией». Ее руководитель Влад Билецкий вел прямой репортаж с мемориального комплекса и приставал к людям с провокационными вопросами. Завязался нешуточный спор об истории и о том, кто есть настоящий герой. В конце концов манифестанты окружили палатку унионистов и хором спели им «Катюшу». На том инцидент в принципе был исчерпан.
Необычайно креативно праздник решили отметить в ДПМ. Если большинство шло из центра города на мемориал, то демократы двигались в обратном направлении. Участников марша от Демпартии в массовом количестве подвозили на автобусах и маршрутных такси с самого утра. В колоне было несколько автомобилей, на которые установили щиты с простой надписью «9 мая», оставляя простор для разночтений относительно того, что же празднуют демократы – День Победы или День Европы. По ходу колоны несколько раз с тротуаров кричали «Долой Плахотнюка», но ни демонстранты, ни полиция на это никак не отреагировали.
Александр ЧУДАК.