Кишиневские новости

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«Катюшей» по унионистам

«Катюшей» по унионистам
11 мая
00:00 2017
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Майские праздники обошлись без провокаций

Накануне праздника 9 мая глава Генерального инспек­тората полиции Александр Пынзарь провел пресс-конференцию. Полковник сообщил журналистам, что, по имеющейся информации, в День Победы в Кишиневе могут быть осуществлены не­кие провокации.

Но обошлось, хотя несколько мелких инцидентов всё же имели место. У памят­ника Стефану Великому собрались члены радикальной организации «Новые пра­вые», выступающую за объединение с Ру­мынией. Поддержал их небезызвестный торговец кофе Джон Оноже. Однако вела себя группа необычайно тихо и спокойно, даже полицейского оцепления не потре­бовалось. Это и понятно, мимо в сторону мемориала «Вечность» около получаса шли почти 70 тысяч человек, пришедших отпраздновать День Победы.

Недалеко от входа на мемориал свою палатку разбили несколько членов ассоциации «Честь, достоинство и ро­дина». Эта организация также пропаган­дирует «идею объединения Республики Молдова с Румынией». Ее руководитель Влад Билецкий вел прямой репортаж с мемориального комплекса и приставал к людям с провокационными вопросами. Завязался нешуточный спор об истории и о том, кто есть настоящий герой. В конце концов манифестанты окружили палатку унионистов и хором спели им «Катюшу». На том инцидент в принципе был исчерпан.

Необычайно креативно праздник решили отметить в ДПМ. Если большин­ство шло из центра города на мемориал, то демократы двигались в обратном на­правлении. Участников марша от Дем­партии в массовом количестве подвози­ли на автобусах и маршрутных такси с самого утра. В колоне было несколько автомобилей, на которые установи­ли щиты с простой надписью «9 мая», оставляя простор для разночтений от­носительно того, что же праздну­ют демократы – День Победы или День Евро­пы. По ходу ко­лоны несколько раз с тротуаров кричали «Долой Плахотнюка», но ни демонстран­ты, ни полиция на это никак не отреагировали.

Александр ЧУДАК.

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