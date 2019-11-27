Представитель Партии социалистов Василий Максим избран во вторник председателем Штефан-Водского районного совета. За его кандидатуру проголосовали 18 из 33 советников Штефан-Водского района, в том числе от фракций ПСРМ (9) и ДПМ (9). Советники ПДС воздержались при голосовании, советники Платформы «DA» проголосовали против. Три независимых советника не участвовали в голосовании.

Еще два представителя Партии социалистов в понедельник стали руководителями районов. Алексей Василян избран 25 ноября председателем Дрокиевского районного совета. За его кандидатуру проголосовали 22 из 33 советников Дрокиевского района, в том числе советники от фракций ПСРМ, ДПМ, «DA», ПДС, Шор. Всего в районной фракции 11 советников от ПСРМ. Руководитель территориальной организации ПСРМ Валериу Чорич избран председателем Резинского районного совета. За его кандидатуру проголосовали 16 из 27 советников Резинского района от фракций ПСРМ, ДПМ, Шор. Всего в районной фракции ПСРМ 8 советников.

А на прошедшей неделе, 21 ноября, 26 голосами был избран председатель Сорокского районного совета. Им стал член Партии социалистов, бывший комиссар Сорок, районный советник Вячеслав Руснак. Избраны также три заместителя председателя, одним из которых является представитель ПСРМ – Алла Бордеян, которая будет курировать сельское хозяйство. Фракцию ПСРМ представляют в районном совете 12 из 33 советников.

Избранный по спискам Партии социалистов РМ районный советник Геннадий Митрюк избран председателем Унгенского районного совета. За его кандидатуру проголосовал 21 из 35 районных советников. Ранее он был депутатом парламента РМ от фракции ПСРМ. Избраны также заместители председателя районного совета, одним из которых также является представитель ПСРМ – Василе Лупу.