По Святцам 6 июля День Ангела у Александра, Алексея, Антона, Артемия, Германа, Иосифа, Петра, Святослава, Федора.

Упорные и целеустремленные, именинники этого дня в детстве легкоранимы и потому очень замкнуты. Они живут в своем мире, где им уютно и душевно тепло. Но с возрастом они справляются со своей застенчивостью и понимают, что для достижения жизненных целей нужна напористость. Часто эта идея захватывает их полностью, и тогда к своей мечте рожденные в этот день способны идти любым путем, хоть по головам. Из-за этого ссоры и конфликты всегда будут их спутниками. Но несмотря на это они всегда будут стремиться получить все самое лучшее, а главное – у них это всегда будет получаться. Правда, получив желаемое, они быстро теряют интерес, а глаза загораются чем-то другим – в личных отношениях это огромный минус.

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Поздравляем именинников!

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