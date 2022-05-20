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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове митингующие потребовали отставки министра Виорела Герчиу

В Молдове митингующие потребовали отставки министра Виорела Герчиу
20 мая
18:05 2022
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20 мая перед зданием Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы прошел митинг протеста против роста цен на продукты питания, организованный Партией социалистов Республики Молдова.

Выступавшие на митинге говорили о критической ситуации, в которой оказались сельхозпроизводители и граждане Молдовы по вине властей. В Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности нет стратегии развития отрасли, более того – не предпринимаются меры для поддержки аграриев, чтобы остановить галопирующий рост цен на продукты питания, считают участники акции. Министр ни разу не предложил ни одной инициативы для того, чтобы предотвратить развитие кризиса и спасти отрасль, говорили выступавшие.

Участники митинга потребовали отставки руководства министерства сельского хозяйства и всего правительства.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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