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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ требует объяснений по заявлению о «перебросках военной техники»

ПСРМ требует объяснений по заявлению о «перебросках военной техники»
05 мая
19:35 2022
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Партия социалистов заявила протест в связи со скандальной декларацией главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука по итогам встречи с молдавским спикером Игорем Гросу в Киеве.

Речь идет об упомянутых в декларации вопросах «переброски военной техники, оказания помощи в разминировании освобожденных территорий и введения санкций против России», которые якобы обсуждали спикеры двух стран.

В связи с произошедшим ПСРМ требует необходимых объяснений председателя парламента Игоря Гросу и всего руководства Республики Молдова относительно выражений: «переброска военной техники” и “разминирование освобожденных территорий”. Данное заявление грубо нарушает Конституцию Республики Молдова и нейтральный статус нашей страны, говорится в заявлении ПСРМ.

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