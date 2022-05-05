Партия социалистов заявила протест в связи со скандальной декларацией главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука по итогам встречи с молдавским спикером Игорем Гросу в Киеве.

Речь идет об упомянутых в декларации вопросах «переброски военной техники, оказания помощи в разминировании освобожденных территорий и введения санкций против России», которые якобы обсуждали спикеры двух стран.

В связи с произошедшим ПСРМ требует необходимых объяснений председателя парламента Игоря Гросу и всего руководства Республики Молдова относительно выражений: «переброска военной техники” и “разминирование освобожденных территорий”. Данное заявление грубо нарушает Конституцию Республики Молдова и нейтральный статус нашей страны, говорится в заявлении ПСРМ.