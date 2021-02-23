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Газета "Кишиневские новости"

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Платформа DА готова к формированию миноритарного правительства

23 февраля
21:48 2021
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Об этом заявил лидер формирования Андрей Нэстасе сразу после вынесения вердикта Конституционного суда.

«Платформа DА выступает за досрочные выборы, организованные проевропейским правительством. Платформа DА подтверждает официальную позицию о готовности составить миноритарное правительство. В этом смысле Платформа DА призывает ответственные проевропейские партии к переговорам и спешным консультациям с президентом страны», – заявил Нэстасе.

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