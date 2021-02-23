Об этом заявил лидер формирования Андрей Нэстасе сразу после вынесения вердикта Конституционного суда.

«Платформа DА выступает за досрочные выборы, организованные проевропейским правительством. Платформа DА подтверждает официальную позицию о готовности составить миноритарное правительство. В этом смысле Платформа DА призывает ответственные проевропейские партии к переговорам и спешным консультациям с президентом страны», – заявил Нэстасе.