Уже на следующей неделе Молдова может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Это следует из официального уведомления Молдавской ГРЭС, которая сообщила о «сокращении/прекращении поставок электроэнергии (…) до урегулирования вопросов поставки газа в Республику Молдову и заключения договора между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз».

Руководство предприятия сообщило, что если ситуация с поставками природного газа не будет урегулирована, с 11 октября поставки электроэнергии будут сокращены «пропорционально».

Напомним, что 30 сентября истек срок действия договора на поставку природного газа в Молдову. ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» пришли к соглашению о временном продлении его срока на один месяц – закупочная цена на этом период составила 790 долларов США. Позже АО «Молдовагаз» сообщила о снижении поставок природного года в страну из-за несвоевременного продления/заключения договора.

На этом фоне странным выглядит позиция высшего руководства страны, которое самоустранилось от этой важнейшей проблемы и берет на себя ответственность за переговоры по газу с Россией.