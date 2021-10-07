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Газета "Кишиневские новости"

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Молдове грозит дефицит электроэнергии

Молдове грозит дефицит электроэнергии
07 октября
17:25 2021
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Уже на следующей неделе Молдова может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Это следует из официального уведомления Молдавской ГРЭС, которая сообщила о «сокращении/прекращении поставок электроэнергии (…) до урегулирования вопросов поставки газа в Республику Молдову и заключения договора между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз».

Руководство предприятия сообщило, что если ситуация с поставками природного газа не будет урегулирована, с 11 октября поставки электроэнергии будут сокращены «пропорционально».

Напомним, что 30 сентября истек срок действия договора на поставку природного газа в Молдову. ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» пришли к соглашению о временном продлении его срока на один месяц – закупочная цена на этом период составила 790 долларов США. Позже АО «Молдовагаз» сообщила о снижении поставок природного года в страну из-за несвоевременного продления/заключения договора.

На этом фоне странным выглядит позиция высшего руководства страны, которое самоустранилось от этой важнейшей проблемы и берет на себя ответственность за переговоры по газу с Россией.

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