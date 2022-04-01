Британия в экономическом шоке из-за двойных тарифов на энергию
Беспрецедентный рост цен на электроэнергию ощутят на себе миллионы британцев, сообщает ВВС.
Последние счета за электроэнергию, полученные жителями Великобритании, заставили многих озаботиться вопросами экономики. Британские аналитики говорят, что рост цен в этом 2022 году составляет 54%. Прогнозы на будущее также неутешительны – к октябрю 2022 года обещают очередной скачек. Предположительно за год среднестатистический британец должен будет выплатить около 2600 фунтов стерлингов за электричество. Счета на воду и налог на личный транспорт тоже подрастут. Экономисты заявляют, что 18 млн домов будут вынуждены выплатить на 693 фунта больше, чем в прошлом году. Еще 4,5 млн граждан заплатят на 708 фунтов больше. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что страна не видела такого роста цен на энергию с 1970-х.