Беспрецедентный рост цен на электроэнергию ощутят на себе миллионы британцев, сообщает ВВС.

Последние счета за электроэнергию, полученные жителями Великобритании, заставили многих озаботиться вопросами экономики. Британские аналитики говорят, что рост цен в этом 2022 году составляет 54%. Прогнозы на будущее также неутешительны – к октябрю 2022 года обещают очередной скачек. Предположительно за год среднестатистический британец должен будет выплатить около 2600 фунтов стерлингов за электричество. Счета на воду и налог на личный транспорт тоже подрастут. Экономисты заявляют, что 18 млн домов будут вынуждены выплатить на 693 фунта больше, чем в прошлом году. Еще 4,5 млн граждан заплатят на 708 фунтов больше. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что страна не видела такого роста цен на энергию с 1970-х.