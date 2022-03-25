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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 25 марта 497127 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 25 марта 497127 излечившихся
25 марта
13:36 2022
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На сегодняшний день в стране 497127 человек прошли лечение и 11409 умерли от инфекции COVID-19.
На утро 25 марта в Молдове подтверждены 512047 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 1546 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 3484 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 373 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 41 в крайне тяжелом состоянии (2 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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