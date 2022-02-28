Боррель созывает министров обороны ЕС и готовит визит в Молдову
На 28 февраля по требованию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля назначено экстренное собрание европейских министров обороны с целью обсудить положение Украины, сообщает ТАСС.
Во время вчерашней, 27 февраля, пресс-конференции, Боррель представил публике подробную стратегию следующих действий Евросоюза. Он отметил три основных момента:
1. На заседании с министрами обороны Боррель намерен обсудить ситуацию в Украине и скоординировать действия стран-участниц Евросоюза по поддержке мирного населения. Это включает обеспечение украинской стороны оружием.
2. Европа намерена продолжить политику экономической и информационной изоляции России. Трансляция российских телеканалов на территории европейских государств будет остановлена.
3. ЕС намерен внимательно следить за развитием событий не только в Украине, но и в соседних государствах, включая Молдову. Боррель планирует в ближайшие дни посетить Молдову.