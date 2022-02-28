На 28 февраля по требованию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля назначено экстренное собрание европейских министров обороны с целью обсудить положение Украины, сообщает ТАСС.

Во время вчерашней, 27 февраля, пресс-конференции, Боррель представил публике подробную стратегию следующих действий Евросоюза. Он отметил три основных момента:

1. На заседании с министрами обороны Боррель намерен обсудить ситуацию в Украине и скоординировать действия стран-участниц Евросоюза по поддержке мирного населения. Это включает обеспечение украинской стороны оружием.

2. Европа намерена продолжить политику экономической и информационной изоляции России. Трансляция российских телеканалов на территории европейских государств будет остановлена.

3. ЕС намерен внимательно следить за развитием событий не только в Украине, но и в соседних государствах, включая Молдову. Боррель планирует в ближайшие дни посетить Молдову.