Вот для каких стран закрыто небо РФ
Россия зеркально ответила на европейские санкции на перелеты российских авиалиний через территории стран ЕС, сообщает ТАСС.
Воздушное пространство РФ закрыто для 36 стран. Авиасообщение с Великобританией, Болгарией, Латвией, Литвой, Эстонией, Молдовой, Румынией, Словенией, Чехией и Польшей уже было закрыто. К этому списку добавили 27 государств, в которые вошли Германия, Испания, Италия и Франция. Представители Росавиации отметили, что перелеты из указанных стран могут быть осуществлены только по специальному разрешению МИДа России или самой Росавиации. Ниже приведен дополненный список государств, попавших под блокировку РФ:
Канада, Ирландия, Британские Виргинские острова, Гренландия, Финляндия, Швеция, Исландия, Норвегия, Хорватия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Венгрия, Люксембург, Мальта, Гибралтар, Греция, Кипр, Испания, Португалия, Фарерские острова, Албания, Ангилья, Австрия, Джерси.