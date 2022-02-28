Россия зеркально ответила на европейские санкции на перелеты российских авиалиний через территории стран ЕС, сообщает ТАСС.

Воздушное пространство РФ закрыто для 36 стран. Авиасообщение с Великобританией, Болгарией, Латвией, Литвой, Эстонией, Молдовой, Румынией, Словенией, Чехией и Польшей уже было закрыто. К этому списку добавили 27 государств, в которые вошли Германия, Испания, Италия и Франция. Представители Росавиации отметили, что перелеты из указанных стран могут быть осуществлены только по специальному разрешению МИДа России или самой Росавиации. Ниже приведен дополненный список государств, попавших под блокировку РФ:

Канада, Ирландия, Британские Виргинские острова, Гренландия, Финляндия, Швеция, Исландия, Норвегия, Хорватия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Венгрия, Люксембург, Мальта, Гибралтар, Греция, Кипр, Испания, Португалия, Фарерские острова, Албания, Ангилья, Австрия, Джерси.