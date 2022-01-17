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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 января 367199 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 января 367199 излечившихся
17 января
22:55 2022
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На сегодняшний день в стране 367199 человек прошли лечение и 10452 умерли от инфекции COVID-19.     

На 17 января в Молдове подтверждены  390742 случая заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 5667 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12628 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1445 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 126 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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