На сегодняшний день в стране 366172 человека прошли лечение и 10427 умерли от инфекции COVID-19.

На 14 января в Молдове подтверждены 386905 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4515 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12390 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1085 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 136 в крайне тяжелом состоянии(21 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).