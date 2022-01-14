Результаты повышения стоимости кредитов окажутся катастрофическими для экономики страны. Об этом заявил почетный председатель ПСРМ Игорь Додон. По его словам, эта мера Нацбанка спровоцирует катастрофический рост цен.

«Повышение учетных ставок ударит по бизнесу, и без того находящемуся в крайне сложном положении. Объем законтрактованных бизнесом кредитов находится на рекордно низком уровне — всего 32 млрд леев в сравнении с 42 млрд в 2014 году», – написал Додон в социальной сети.

По его мнению, приоритетом номер один и для правительства, и для НБМ должен стать «перезапуск» экономики и стимулирование кредитования банками деловой среды.

«Однако то, что сейчас делает НБМ, ведет к удорожанию кредитов, что, в свою очередь, заморозит процесс кредитования и инвестиционные проекты, вызовет удорожание самих инвестиций. Следствием этих действий станет рост цен на товары, то есть, иначе говоря, рост инфляции», – считает Додон.

Он также отметил, что рядовые граждане будут вынуждены выплачивать более высокие проценты по взятым кредитам, а в условиях галопирующего роста цен всё больше людей станут искать выход из ситуации в виде получения новых потребительских кредитов для оплаты коммунальных услуг. Додон привёл данные о том, что 5% граждан не смогли оплатить газовые счета за ноябрь, а в декабре их число вырастет, вероятно, вдвое — до 10%.

«Удорожание кредитов ударит и по правительству, которое в кризисный год вынуждено активно кредитоваться на внутреннем рынке выпуская казначейские ценные бумаги. Уже в 2022 году правительство Молдовы должно будет заплатить рекордную в истории страны сумму по банковским процентам: почти 3 млрд леев, из которых 2,33 млрд — это проценты по внутренним кредитам (вдвое больше, чем в 2020 году), плюс еще 586 млн леев по внешним займам. Эта сумма превышает объем инвестиций в дорожную инфраструктуру и вдвое больше объема инвестиций, обещанных администрациям городов и сёл нашей страны. Вчерашнее решение НБМ обойдётся госбюджету, по нашим оценкам, еще минимум в 350 млн леев. Таким образом, в 2022 году на обслуживание внутренних и внешних займов будет выделена беспрецедентная в истории Молдовы сумма в 3,3 млрд леев», – подсчитал Додон.

По его мнению, неизбежно подорожают ипотечные кредиты.

«Люди взяли кредиты в надежде на разумные проценты, так что сейчас рост процентной ставки неизбежно вызовет повышение стоимости ипотечных кредитов. Сколько людей смогут позволить себе выплатить повышенные ставки по этим кредитам, особенно на фоне роста цен и тарифов на все товары и услуги?» – написал Игорь Додон

Он подчеркнул, что Молдова должна бороться с инфляцией, а для этого существуют другие жизнеспособные механизмы, которые предлагала оппозиция. Однако то, что сейчас делает НБМ, является борьбой с бизнесом и рядовыми гражданами, а результатом этих действий станет удорожание денег и, как следствие, рост цен.