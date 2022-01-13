На сегодняшний день в стране 365861 человек прошел лечение и 10416 умерли от инфекции COVID-19.

На 13 января в Молдове подтверждены 385047 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3767 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12037 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1013 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 142 в крайне тяжелом состоянии(18 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).