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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 января 365861 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 января 365861 излечившийся
13 января
21:00 2022
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На сегодняшний день в стране 365861 человек прошел лечение и 10416 умерли от инфекции COVID-19.    

На 13 января в Молдове подтверждены  385047 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 3767 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12037 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1013 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 142 в крайне тяжелом состоянии(18 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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