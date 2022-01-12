На сегодняшний день в стране 365530 человек прошли лечение и 10406 умерли от инфекции COVID-19.

На 12 января в Молдове подтверждены 383544 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3383 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11267 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 908 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 145 в крайне тяжелом состоянии(21 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).