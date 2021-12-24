На сегодняшний день в стране 359918 человек прошли лечение и 9589 умерли от инфекции COVID-19.

На 24 декабря в Молдове подтверждены 374120 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2202 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10414 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 957 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 167 в крайне тяжелом состоянии(29 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).