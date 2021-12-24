Если бы существовала премия за самый антисоциальный парламент, то ПДС заняла бы первое место. Об этом заявил вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

Он напомнил, что депутаты ПДС увеличили пенсионный возраст, отменили двойную индексацию пенсий и выплату 1 тыс. леев к праздникам.

«В последние годы почти 400 тыс. малоимущих получали к Рождеству по 1 тыс. леев, а сейчас эти льготы отменены»,- отметил депутат.

Фуркулицэ отметил, что правящее большинство отвергло все социальные инициативы ПСРМ, например, о повышении на 30% зарплаты медикам.

«Парламент нашёл средства повысить зарплаты депутатам, министрам, президенту Майе Санду на 1400-1500 леев в месяц, отказавшись поддержать нашу инициативу об отмене этих повышений. Этот парламент отказался обеспечить бесплатным питанием учеников», – сказал Фуркулицэ.

При этом увеличена заплата судьям КС, что очень похоже на коррумпирование тех, кого ПДС использует как инструмент для достижения своих целей, пояснил парламентарий.