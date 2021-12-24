Правящая партия ПДС продолжает попытки политически подчинить юстицию и в частности прокуратуру. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Василе Боля, который раскритиковал поправки в закон о прокуратуре.

«После того как вы получили пощечину от Венецианской комиссии, вы из – под полы вытащили этот проект. Зачем? Чтобы после захвата Высшего совета прокуроров и отстранения Генерального прокурора назначить своих людей в специализированные прокуратуры. Вам Венецианская комиссия неоднократно заявляла – не пытайтесь политизировать юстицию. Вы сейчас предлагаете то же самое, маленькими изменениями и думаете, что после каникул Венецианская комиссия не даст вам снова пощечину?» – с возмущением спросил Василе Боля.