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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова может получить новую пощечину от Венецианской комиссии

Молдова может получить новую пощечину от Венецианской комиссии
24 декабря
16:25 2021
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Правящая партия ПДС продолжает попытки политически подчинить юстицию и в частности прокуратуру. Об этом в ходе выступления в парламенте заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Василе Боля, который раскритиковал поправки в закон о прокуратуре.

«После того как вы получили пощечину от Венецианской комиссии, вы из – под полы вытащили этот проект. Зачем? Чтобы после захвата Высшего совета прокуроров и отстранения Генерального прокурора назначить своих людей в специализированные прокуратуры. Вам Венецианская комиссия неоднократно заявляла – не пытайтесь политизировать юстицию. Вы сейчас предлагаете то же самое, маленькими изменениями и думаете, что после каникул Венецианская комиссия не даст вам снова пощечину?» – с возмущением спросил Василе Боля.

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