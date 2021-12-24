Зарплаты судей КС вырастут с 1 января 2022 года почти на 15 тыс. леев и достигнут 59 тыс. леев в месяц. Парламент голосами фракции ПДС одобрил соответствующий законопроект. Таким образом, зарплата судей увеличится на 34%.

В то время как спикер парламента Игорь Гросу подчеркнул, что «хорошо, что государство платит этим людям, чтобы они были независимыми», председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Думитру Алайба попытался скрыть информацию. Только после того как депутат-социалист Василе Боля сообщил о повышении на 15 тыс., Алайба был вынужден признать данный факт.

Напомним, что ПДС ранее проголосовала за повышение зарплаты судей до 82 тыс. леев. После разразившегося в связи с этим громкого скандала, Майя Санду вынуждена была не промульгировать закон, но правящая партия пообещала вернуться к своим планам. Видимо, действующие власти Молдовы рассчитывают еще не раз использовать КС в своих узкопартийных целях. Только так можно объяснить упорство, с которым правящая партия президента Санду провела в жизнь идею повышения зарплат высших судейских чиновников до невероятных в нищей стране 59 тыс. леев, тогда как учителям и врачам было отказано даже в мизерных надбавках.