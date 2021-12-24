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Газета "Кишиневские новости"

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Кабмин Молдовы не нашел средства для поддержки школьников

Кабмин Молдовы не нашел средства для поддержки школьников
24 декабря
14:25 2021
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Правительство Гаврилицы не может себе позволить дополнительные расходы. Таков ответ кабмина на законопроект ПСРМ о выделении финансовой помощи в размере 1 тыс. леев каждому ученику в начале учебного года.

В отрицательном заключении правительства отмечается, что количество учеников в I-IX классах составляет порядка 290 тыс. человек, следовательно, на реализацию проекта нужно изыскать дополнительно 290 млн леев. Кабмин считает, что у этой инициативы нет экономического обоснования.

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