Правительство Гаврилицы не может себе позволить дополнительные расходы. Таков ответ кабмина на законопроект ПСРМ о выделении финансовой помощи в размере 1 тыс. леев каждому ученику в начале учебного года.

В отрицательном заключении правительства отмечается, что количество учеников в I-IX классах составляет порядка 290 тыс. человек, следовательно, на реализацию проекта нужно изыскать дополнительно 290 млн леев. Кабмин считает, что у этой инициативы нет экономического обоснования.